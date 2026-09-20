El Nico, histórico deportista chileno, sacó la voz con una enseñanza para la vida y cualquier disciplina que uno desempeñe. Fue luego del abultado 4-0 que los españoles le propinaron al equipo chileno en el Estadio Nacional.

Nicolás Massú tiene clarísimo que Chile tuvo poquísimas chances frente a España en la Copa Davis. De hecho, el equipo europeo ganó la serie por un abultado 4-0 que habla por sí solo. Como para hacer muy evidente la superioridad del elenco capitaneado por David Ferrer.

De todas maneras, el capitán chileno sabe mucho de resiliencia. Y quiere impregnarle de eso a sus pupilos, a pesar de la distancia incontrarrestable. “Mañana sigo creyendo, confiando en el equipo, en mis jugadores y en mí”, afirmó Massú.

“Soy una persona que un resultado particular, sea positivo o no, siempre van a ser iguales mis maneras de afrontar las cosas. Es la clave de un deporte tan competitivo donde todas las semanas estás al máximo y bajo presión”, añadió el viñamarino, quien llegó a ser el número 9 del ranking ATP.

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Además de haber obtenido dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. “Los que estamos dedicados a este deporte nos gusta la presión, tomar decisiones y estar en el día a día. Es bueno también que las derrotas te duelan. Quiere decir que te importan”, fue el recado que dejó el Vámpiro.

Nicolás Massú y Matías Soto, quien jugó el cuarto punto de Chile vs España. (Pepe Alvujar/Photosport).

“A los 11 años estuve en la Copa Davis por primera vez y siempre era un sueño estar en esa cancha de tenis. Cuando ganas la alegría es enorme, ves las caras sonrientes de la gente y están todos felicitándote”, manifestó Massú luego de la derrota de Matías Soto ante el hispano Martín Landaluce.

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La receta de Nicolás Massú para levantar a Chile tras la paliza de España

Nicolás Massú quedó con un evidente sabor amargo luego del 4-0 que Chile sufrió ante España en la segunda ronda clasificatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis. Aunque su experiencia lo lleva a digerir todo con más sensatez e incluso positividad.

“Parte de este deporte también es perder y cuando las cosas no salen, tratar de poder reivindicarse, levantarse. Seguir empujando. Así es la vida, creo que para cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida uno debe ser perserverante”, fue el mensaje que entregó Massú.

Nicolás Massú y Chile no tuvieron cómo hacerle frente a España. (Pepe Alvujar/Photosport).

Añadió que “eso lo aprendí de chico y mientras esté metido en esto, sigo siendo una persona que tengo claro lo que quiero. Todos los días me levanto empujando y creyendo”. Así las cosas, Chile le dijo adiós a las posibilidades de estar en el Final 8.

Eso sí, en febrero de 2027 Chile tendrá una nueva chance de meterse a las finales en la Copa Davis, aunque todavía no está definido el rival ni tampoco la sede de aquel desafío. Por ahora, el siguiente apronte de Nicolás Massú como capitán del equipo, pues también es el DT del argentino Francisco Cerúndolo. Y ahí tiene torneos por afrontar antes.