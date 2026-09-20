Durante el segundo día de la serie que ganaron los hispanos, el público se hizo sentir al escuchar el nombre de la autoridad de Gobierno.

Chile cayó 3-0 ante España, en jornada dominical de Copa Davis. Los hombres de Nicolás Massú perdieron por paliza en el dobles, lo que sentenció la serie que tuvo un lleno total de público en el Court Central Anita Lizana.

Y previo al inicio de la acción, una de las imágenes que llamó la atención fue el momento de presentación de autoridades y rostros entre el público. Si el sábado Marcelo Ríos se llevó una ovación, ahora un ministro de José Antonio Kast acaparó las pifias.

Se trata de Francisco Riveros, quien hace poco tomó el mando como ministro del Deporte, luego que Natalia Duco abandonara el cargo. El ex integrante del directorio de Palestino se llevó aplausos también, aunque reinaron las pifias en el Estadio Nacional.

El video de las pifias en Copa Davis

Francisco Riveros llegó hasta el Court Central Anita Lizana a ver a Chile vs España en Copa Davis. El ministro del Deporte no tuvo la recepción esperada ante el público, con más pifias que aplausos en el Estadio Nacional.

El abogado de profesión trabajó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos en la Corporación Santiago 2023, organizando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile. En el fútbol chileno también tuvo participación, ligado a Palestino.

El ministro del deporte llegó el 2007 al directorio árabe y después asumió como gerente general del club. Su largo recorrido determinó que tras la salida de Natalia Duco en esa cartera, asumiera como titular en Deportes.

Riveros asumiendo como ministro /Aton Chile

“Estoy muy agradecido del trabajo que ha hecho Natalia por el deporte en estos cinco meses, y que creo que es una persona muy valiosa, una persona que ojalá siga aportando al desarrollo del deporte en Chile”, dijo a La Tercera, tras asumir como ministro.