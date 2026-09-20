El delantero chileno de 27 años fue requerido por una lesión del Chimy Ávila y se mostró encantado con la remontada del Rojo frente a Unión Santa Fe en el Clausura de la Liga de Argentina.

Iván Morales tuvo muchos minutos en Independiente de Avellaneda a pesar de que no fue considerado en la alineación titular. El cronómetro marcaba 20 minutos cuando Ezequiel Chimy Ávila sufrió un problema físico que le impidió continuar en el partido ante Unión Santa Fe.

Por eso mismo, el director técnico uruguayo Jadson Viera mandó a la cancha al chileno Morales, quien quedó muy contento por el gran triunfo del Rojo frente al cuadro Tatengue. Sobre todo porque el local se puso en ventaja gracias a un gol de Marcelo Estigarribia, exdelantero de Deportes La Serena.

Pero en los visitantes tuvieron la calidad suficiente para remontar con los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza. “Fue golazo. Maxi tiene una calidad tremenda, todos lo saben. Contentos por él”, manifestó Morales sobre el tiro raso muy potente que el exfutbolista de River Plate sacó para poner el 2-1 definitivo.

El Chimy Ávila sufrió una lesión que le permitió una chance a Iván Morales. (Captura ESPN).

“Me sentí bien. Obviamente uno no quiere entrar por la lesión de un compañero, pero estoy contento por jugar. Lo que quiero es aportar lo que más pueda al equipo”, aseguró Morales, quien desembarcó en el Libertadores de América a préstamo desde Argentinos Juniors.

Iván Morales entró en los 20 minutos del partido entre Independiente y Unión Santa Fe. (Captura ESPN).

El atacante de 27 años dejó claro que la reacción dejó muy contentos a todos en el plantel. “Creo que el equipo respondió muy bien apenas nos hicieron el gol. Esa actitud debemos tenerla en todos los juegos desde el principio. Fue fundamental que pudimos convertir y ganar el partido”, aseguró Morales, quien en Argentina también jugó para Sarmiento de Junín.

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Iván Morales tenía claro que su entrada en Independiente no estaba presupuestado, pero la lesión de Ávila motivó que así ocurriera antes de tiempo. “Fue una situación rápida”, describió el chileno que también tuvo un paso por el Cruz Azul de México.

“En la semana uno ve lo que el profe pide y eso intenté. Queremos ganar todos los partidos. El otro día con San Lorenzo deberíamos haber ganado pero se empató”, aseguró el Tanque Morales sobre ese empate 1-1 que el Rojo firmó ante el Ciclón.

Iván Morales en el festejo del 1-1 parcial que anotó Santiago Montiel. (Captura ESPN).

De todas maneras, dejó una declaración de principios del plantel que dirige el uruguayo-brasileño Jadson Viera. “A veces se da y otras no pero queremos ganar siempre”, sentenció Morales, quien quizá sea titular en el siguiente partido liguero. Aunque hay receso por la fecha FIFA y la acción se reanudará recién el 2 de octubre, cuando Independiente recibirá a Instituto de Córdoba.

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