El delantero chileno de 27 años fue oficializado en el Rojo, donde llegó a préstamo. Y fue el mismo club el que se encargó de revelar todos los montos asociados al arribo del Tanque.

A pesar de que el mercado en Argentina está cerrado, Iván Morales sorprendió con su fichaje en Independiente de Avellaneda. El Rojo estaba habilitado para hacer una incorporación fuera de plazo, pues traspasó al zaguero central Kevin Lomónaco al Elche de España. Y al delantero Gabriel Ávalos a Olimpia.

Por eso mismo, en la plana mayor del Rey de Copas optaron por buscar al delantero chileno, quien se sumó a préstamo desde Argentinos Juniors. Y durante este martes 8 de septiembre, uno de los clubes más grandes del fútbol trasandino oficializó la llegada del atacante formado en las divisiones inferiores de Colo Colo.

Independiente confirmó que Morales se sumó cedido. Pero también rectificó algunas informaciones que surgieron en torno a ese traspaso. De hecho, el periodista Mati Martínez reveló una negociación que se dio durante las primeras horas de esta jornada.

“Ambos clubes renegociaron esta mañana la opción de compra. Quedó fijada en 1,5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Hasta ayer eran 2 millones por la mitad”, afirmó el citado comunicador en su cuenta de X. Ese dato fue ratificado por Independiente.

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Independiente oficializa el fichaje de Iván Morales

Independiente reveló que el fichaje de Iván Morales finalmente se dio sin cargo. Y confirmó que la opción de compra quedó valorada en un millón 500 mil dólares. Su contrato inicialmente dura hasta junio de 2027 y tiene una “posibilidad de ser renovado automáticamente hasta diciembre”.

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Una vez que se confirmó la incorporación del Tanque, un ex Colo Colo e Independiente le dio la bienvenida: Leandro Benegas, quien hoy en día milita en Curicó Unido y marcó 13 goles con la camiseta del Rey de Copas. “Éxitos”, escribió el Toro en el Instagram del club trasandino.

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Por lo pronto, el equipo adiestrado por Jadson Viera afina detalles para disputar un partido ante otro de los grandes de Argentina: el 13 de septiembre, Independiente recibirá a San Lorenzo de Almagro en el estadio Libertadores de América por la 9° jornada del Torneo Clausura.

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