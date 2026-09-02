A pesar de que el mendocino figuró en los planes para tener otra etapa en el Rojo, finalmente la directiva apostó sus fichas por un espigado ariete que tuvo un olvidable paso por el Campanil en 2025.

A pesar de que el Gato Lucero ha estado muy lejos de cifrar las expectativas en la U de Chile, su nombre apareció en Independiente de Avellaneda. El atacante argentino de 34 años tuvo la opción de retornar al Rojo, donde ya había estado. Fue por la salida de un mundialista ex Deportes Concepción.

Gabriel Ávalos, el portentoso atacante paraguayo, quien dejó el Rey de Copas para emigrar a Olimpia de su país. Por eso mismo, el cuadro de Avellaneda tuvo una extensión en el mercado de fichajes a pesar de que la ventana está clausurada.

Pero la directiva del Rojo ni siquiera llegó al intento de ofertar por el atacante de Universidad de Chile. Eligieron ir por otro centrodelantero. Un espigado atacante que tuvo un paso por Universidad de Concepción, curiosamente el rival que venció al Bulla en la fecha 21.

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Se trata de Álvaro López, atacante argentino de 28 años que anotó dos goles en el Campanil, donde jugó 14 partidos. Eso fue en la temporada 2025, cuando el elenco estudiantil penquista estaba en la Primera B del fútbol chileno. A pesar de esos números, el trasandino explotó en Uruguay.

La Nona Muñoz celebra con Álvaro López en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

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Espera el Gato Lucero: Álvaro López asoma como objetivo de Independiente

Según reportan periodistas que cubren Independiente, hubo una oferta por un préstamo de 12 meses por el Gato Lucero. Pero por otro lado, negocian con Álvaro López, quien pertenece a Cerro Largo del fútbol charrúa. Pero despuntó en el Albion.

Anotó 14 goles en 26 partidos, una cifra que lo hizo llamativo para el Rojo. Sobre todo por el nuevo DT, Jadson Viera. Un conocedor del fútbol uruguayo, pues dirigió Boston River y Nacional de Montevideo. Pero López no es el único jugador que podría llegar al Libertadores de América.

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Otro que suena con fuerza es el mediocampista Elián Irala, surgido en las inferiores de San Lorenzo de Almagro que juega en Shabab Al-Ahli de Arabia Saudita. Aunque el préstamo con la obligación de compra que vale 3 millones de dólares que se habla por él ya generó mucha polémica.

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Independiente de Avellaneda marcha en el 7° lugar con 10 puntos en el Grupo A del Torneo Clausura en la Liga Profesional.