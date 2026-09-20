El Betis de Pellegrini no aprovecha derrota del Real Madrid: iguala vs Deportivo La Coruña y se aleja del Barcelona

Los verdiblancos tenían casi abrochada la victoria en el estadio Riazor, pero un buen movimiento ofensivo en los 90 minutos privó al equipo del chileno de escoltar en soledad al Barça tras la caída de los Merengues en el derbi vs Atlético Madrid.

El Betis de Manuel Pellegrini tuvo un difícil partido como visitante del Deportivo La Coruña. Y aunque parecía que podía llevarse la victoria, el empate del cuadro gallego cayó muy cerca del pitazo final. Un cabezazo que le quitó una buena chance a los verdiblancos de ser únicos escoltas del Barcelona.

Los pupilos del Ingeniero tuvieron la chance de ponerse en ventaja muy temprano, cuando el cronómetro marcaba 4 minutos. Una chilena de Marc Batra encontró la intervención justa del portero Leo Román. Para colmo de males, el zaguero fue reemplazado en los 12′.

Bartra le dejó su lugar al argentino Valentín Gómez, recientemente convocado a la Albiceleste. Eso sí, un problema físico también golpeó al elenco anfitrión: el mediocampista Marc Casadó, quien está a préstamo desde el Barcelona, padeció un inconveniente en el hombro.

Por lo mismo, le dejó su cupo en la cancha a Diego Villares. Pasaron 10 minutos de esa sustitución hasta que llegó el 1-0 a favor de los béticos. Fue mediante un remate raso muy bien ubicado del atacante colombiano Juan Camilo Hernández. El Cucho respondió a la confianza del DT chileno con un buen gol.

El remate raso de Cucho Hernández ante el Depor. (Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images).

Aunque el cafetalero estuvo a punto de irse expulsado sobre el final de la primera parte, cuando el juez fue conminado a revisar el VAR por un golpe de Hernández a Ximo Navarro. Pero César Soto Grado mantuvo su decisión y no hubo roja para el ariete verdiblanco.

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Vallés de nuevo es figura en el Betis de Pellegrini, pero no puede evitar empate del Deportivo

El Betis de Manuel Pellegrini ha tenido a Álvaro Vallés como uno de los puntos más destacados de la campaña y así ocurrió también en esta visita al estadio Riazor para medirse al Deportivo La Coruña. De hecho, en el minuto 55 del partido, el meta de 29 años hizo una intervención destacada.

Álvaro Vallés le ganó el duelo a Yeremay Hernández. (Getty Images).

Fue para evitar el gol del defensor uruguayo José María Giménez. Un minuto más tarde, nuevamente Vallés fue fundamental en el Betis. En esa ocasión, ahogó el grito de gol del danés Nanitamo Asp Jensen. Pero en los 90 minutos llegó el tanto del empate para los locales.

Un centro de Mario Soriano encontró solo a Diego Villares, quien se fue como un centrodelantero sin que nadie lo persiguiera. Y con un cabezazo muy bien ajustado, dejó parado al meta Vallés para decretar el 1-1 definitivo de este encuentro.

Así fue el gol de Villares ante el Betis. (Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images).

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Revisa el compacto del triunfo del Betis vs Deportivo La Coruña

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Real Betis quedó en 3° lugar de La Liga 26-27, aunque con los mismos puntos que el Atlético Madrid. Ambos están a cinco unidades del sólido líder, Barcelona.