El capitán del cuadro andaluz y la selección chilena tuvo un entredicho con el crack del Barcelona que fue campeón mundial recientemente. Y explicó a qué se debió su intervención para aclararle algunos puntos al "10" culé.

Gabriel Suazo tuvo un difícil partido en la derrota del Sevilla vs Barcelona, pues debió enfrentar varias veces un duelo ante Lamine Yamal. Cerca del final del primer tiempo, el chileno tuvo una conversación algo fuerte con el habilidoso extremo campeón del mundo con España.

El cronómetro marcaba los 37 minutos cuando un remate de Yamal se fue alto y el jugador del Barça recibió la sonora rechifla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. A raíz de eso, el seleccionado español hizo un gesto al público para que lo pifiaran con más fuerza.

Eso no le gustó para nada al georgiano Giorgi Kochorashvili, quien recriminó a Yamal. Cuando Suazo percibió todo eso, en su rol de capitán del equipo, se acercó a dejarle claros algunos puntos al talentosísimo atacante de los culés. “Sinceramente no me di cuenta qué fue lo que ocurrió”, dijo el seleccionado chileno.

Gabriel Suazo en uno de los duelos que tuvo ante Lamine Yamal. (Fran Santiago/Getty Images).

“Vi a Kocho discutir con Lamine, fui a preguntar qué había pasado. Le dije que estuviera tranquilo, que el partido estaba lindo y estábamos compitiendo bien. Que no había necesidad de calentar”, manifestó el carrilero zurdo, quien arribó al Sevilla desde el Toulouse de Francia.

Otro que sacó la voz de eso fue Kochorashvili. “Eso queda ahí en el partido. Sabemos que estamos compitiendo y hay que hacerlo bien. Vi un gesto que no me gustó. Y fui a decirle que eso no se puede hacer”, aseguró el volante de 27 años que arribó al club esta temporada desde el Sporting CP de Portugal.

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Compañero de Gabriel Suazo y su reclamo a Lamine Yamal: “El árbitro también…”

Este nuevo compañero de Gabriel Suazo elogió las cualidades de Lamine Yamal y aseguró que el réferi del partido, Juan Martínez Munuera, se sumó al reproche en contra del campeón mundial. “Es un grandísimo jugador y lo ha entendido”, manifestó Kochorashvili.

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“El árbitro también le dijo que no se puede hacer”, añadió el georgiano en perfecto español, pues también había jugado en el Levante y el Castellón. Sobre el rol del juez, Suazo prefirió no entrometerse. Y dejó un mensaje muy positivo para el futuro del club.

Sobre todo en relación a la temporada pasada, donde estuvieron muy asediados por el descenso directo. “No nos metemos en el trabajo del árbitro, no creo que haya pasado por lo que él pitó. Competimos de buena forma, ellos tienen muchas herramientas que intentamos detener”, aseveró el carrilero zurdo surgido en las inferiores de Colo Colo.

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“Nos vamos con una derrota triste, pero con la ilusión muy grande y el convencimiento de que el camino tiene que seguir siendo este”, sentenció Gabi Suazo, quien ahora se sumará a las órdenes de Nicolás Córdova para la triple fecha FIFA que afrontará la Roja ante Canadá, México y Estados Unidos.

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