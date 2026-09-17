El cuadro andaluz empezó con buen pie en La Liga y este miércoles sumó un importante triunfo ante Deportivo La Coruña.

Sevilla sufrió la temporada pasada y estuvo cerca de irse a Segunda División. Eso es cosa del pasado, porque el presente del elenco andaluz es muy bueno, con Gabriel Suazo como líder y capitán.

El equipo que cuenta con el ex Colo Colo como lateral izquierdo lleva 13 de 18 puntos posibles en el inicio de La Liga, y este miércoles celebraron un 1-0 ante Deportivo La Coruña de visita. El momento grupal y personal tiene muy contento al chileno.

“Vamos pensando en el partido a partido; pero sí, pensábamos que podíamos conseguir buenos resultados porque partimos de la actitud. Once guerreros que salgan a dejárselo todo. Así comenzamos y los resultados se han dado por eso. Tendremos momentos difíciles y los afrontaremos como equipo, pero esa base de la pretemporada se está viendo reflejada”, dijo el seleccionado a Sevilla TV.

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Gabriel Suazo y su orgullo por ser el capitán de Sevilla

Además, el también capitán de la Roja manifestó su orgullo por portar la jineta en Sevilla, equipo en el que es titular indiscutido en el arranque de la temporada.

“Estoy muy feliz. Por mi forma de ser, por mis pensamientos, por mi actitud… siempre intento que sea igual. Las energías se transmiten, por lo que intento que siempre sea positiva. Hoy me toca llevar este brazalete y es un orgullo tremendo, pero no soy el único. Kike es un tremendo líder, Luci (Agoumé), Juan (Iglesias), Marcao… Somos todos capitanes dentro de este grupo”, dijo Suazo acerca de la capitanía.

Gabriel Suazo es clave para el DT Luis García Plaza. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

“Siempre conversamos y hablamos de que para nosotros un objetivo es mantener la portería a cero. Es difícil, pero es el objetivo de todo el grupo, no sólo de la defensa. Venimos con ese foco porque si logramos ese equilibrio de encajar pocos goles, luego ofensivamente tenemos herramientas para marcar al menos uno. Y lo estamos demostrando”, agregó.

Por último, señaló que el hecho de haber disputado la permanencia en la campaña pasado los hizo fuertes, porque juegan partido a partido como si fuera una final.

“El año pasado nos ha ayudado muchísimo a comenzar ahora como si cada partido nos salvase del descenso. Eso es lo que tratamos transmitir en cada partido. Cada encuentro tiene que ser así, como si estuviésemos en estado crítico. Ahí fuimos capaces de sacar todo lo que teníamos dentro para competir al máximo y eso nos está sirviendo como paso adelante”, cerró Gabriel Suazo.

En síntesis

Gabriel Suazo es capitán del Sevilla, que suma 13 puntos en seis fechas.

es capitán del Sevilla, que suma 13 puntos en seis fechas. Sevilla venció 1-0 a Deportivo La Coruña como visitante en La Liga española.

venció 1-0 a Deportivo La Coruña como visitante en La Liga española. Gabriel Suazo destacó mantener el arco en cero como objetivo clave del equipo andaluz.

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