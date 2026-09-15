El entrenador del Villarreal fue demasiado sincero tras la caída ante los béticos en condición de local, donde los verdiblancos festejaron un 2-1 tras comenzar perdiendo.

El Betis de Manuel Pellegrini dio otra muestra de gran nivel y de carácter en La Liga 26-27 y eso, sin querer, dejó en una posición muy riesgosa al DT del Villarreal. A pesar de que el Submarino Amarillo se puso en ventaja con gol de Gerard Moreno en los 29 minutos del primer tiempo, todo cambió.

Y los verdiblancos encontraron la fórmula de remontar el partido ante el cuadro castellonense: un tanto del delantero colombiano Cucho Hernández y otro del central brasileño Natan dieron vuelta la balanza a favor del elenco andaluz en el estadio de La Cerámica.

Más allá de la localía, Iñigo Pérez no pudo hallar la receta para siquiera conseguir el empate en casa. Y lo asumió con una frase que da cuenta de que ya se siente en riesgo. “Comparto que el equipo se diluyó a partir del gol”, introdujo el exentrenador del Rayo Vallecano en su análisis.

Gerard Moreno festejó así la apertura de la cuenta ante los béticos. (Francisco Macia/Getty Images).

“Marcamos y era un escenario planificado e imaginado. Pensábamos que podía pasar, pero cuando encajamos inexplicablemente nos vuelve a suceder lo del otro día contra el Deportivo La Coruña”, describió Pérez, quien también fue director técnico del Rayo Vallecano. Se refería a la derrota por 2-3 ante el cuadro gallego.

El cafetalero Juan Camilo Hernández celebra junto a Héctor Bellerín el 1-1 parcial. (Francisco Macia/Getty Images).

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Iñigo Pérez, el DT que admite que le queda poco en su cargo tras perder vs el Betis de Manuel Pellegrini

El DT del Villarreal lanzó una frase que sorprendió a propios y ajenos luego de esta derrota contra el Betis de Manuel Pellegrini. “La imagen es dañina para mí como entrenador en la segunda parte”, aseguró Iñigo Pérez, quien jugó 49 partidos bajo la tutela de Marcelo Bielsa en el Athletic Club de Bilbao.

Iñigo Pérez y Manuel Pellegrini en un duelo entre el Betis y el Rayo Vallecano la temporada anterior. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

“No se puede eludir la capacidad de generar respuestas en tus jugadores, convencerles que el camino es uno”, añadió Pérez, quien tiene 38 años y es visto como uno de los técnicos prometedores en la máxima categoría española. Aunque le está costando el comienzo.

Sobre todo por la dificultad extrema que supone también disputar la fase liguera de la Champions League. “Evidentemente no estoy dando con esa tecla para generar fe y creencia”, reconoció Iñigo Pérez. ¿Le quedará poco para revertir la suerte? Los dirigentes del Submarino Amarillo dirán…

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Real Betis escolta al Barcelona y al Real Madrid en el inicio liguero, aunque los Merengues tienen un juego más. En tanto, el Villarreal marcha en zona de descenso directo.