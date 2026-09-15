El entrenador chileno alcanzó los 150 triunfos con Real Betis y protagoniza el mejor arranque liguero en la historia del club.

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia con el Real Betis. El Ingeniero atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a Sevilla y su espectacular presente volvió a generar elogios en España.

El conjunto verdiblanco derrotó por 2-1 al Villarreal como visitante y llegó a 12 puntos en LaLiga, firmando el mejor inicio de temporada de su historia y metiéndose en la pelea de la parte alta junto a Real Madrid y Barcelona.

Pellegrini alcanzó los 150 triunfos con el Betis, convirtiéndose en el primer técnico del club en lograrlo, luego de iniciar con una victoria ante Lille en la Champions League.

El Betis firmó el mejor arranque liguero de su historia.

El nuevo apodo que recibe Manuel Pellegrini en España

El gran momento del chileno llevó al medio español El Desmarque a dedicarle una extensa columna titulada “Un día se irá Pellegrini, los otros días no”.

Allí, el periodista Basilio García destacó especialmente la personalidad del entrenador de 72 años y lo definió con un particular apodo: “Un antidivo de manual”.

“Pellegrini, a sus 72 años y con 38 de carrera como entrenador a sus espaldas, es un antidivo de manual”, señaló.

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El concepto apunta a una persona reconocida que, pese a su éxito, se mantiene alejada de las actitudes de superioridad, la vanidad y los lujos asociados habitualmente a las grandes estrellas.

“Pues vaya tesoro tiene el Betis. Un día se irá a Chile, pero mientras tanto, disfruten del Ingeniero”, cerró la columna.

Un nuevo reconocimiento para Pellegrini, quien comienza su séptima temporada al mando del cuadro verdiblanco acumulando récords y consolidándose como una figura histórica de la institución.

En resumen…