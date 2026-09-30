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Liga de Naciones

Fue borrado en el Real Madrid, lo recibió Manuel Pellegrini y ahora lo convocan a la selección campeona de mundo

Fran García recibió el llamado de Luis De la Fuente para las próximas dos fechas de la Liga de Naciones.

Por Felipe Pavez Farías

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Pellegrini recibió elogios por la convocatoria de Fran García
© Getty ImagePellegrini recibió elogios por la convocatoria de Fran García

Manuel Pellegrini sigue sumando elogios en España. Esto porque ahora logró recuperar el nivel de una figura desechada por el Real Madrid y hasta disputará la Liga de Naciones. 

Lo que tiene relación con Fran García. El lateral izquierdo fue parte de la poda masiva que se hizo en el cuadro merengue. Tras ello, el Real Betis asomó como su gran oportunidad para seguir con su carrera. 

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En su llegada, el lateral de inmediato notó el cambio con Pellegrini en la banca de dirección. “Es un entrenador que deja jugar, gestiona bien el vestuario. Sabe gestionar diferentes egos”, recalcó. 

“Desde el primer momento me han ayudado a adaptarme. Está todo siendo muy fácil gracias a mis compañeros, staff técnico y gente del club”, agregó García.

La buena mano de Pellegrini: regalón va a la selección de España

Lo que también se reflejó en la cancha. El jugador de 27 años de inmediato se acopló en el equipo titular. Con la salida de Ricardo Rodríguez asumió un rol clave y hoy es titular en el equipo del Pelle. 

Rendimiento que ahora le permite el llamado nuevamente a la selección de España. Luis De la Fuente sufrió la baja de Álexi Grimaldo y confío en el pupilo de Pellegrini para reemplazarlo. 

“Fue después del entrenamiento y me llamaron de Madrid. Me dijeron que debo incorporarme está noche”, confesó Fran García. 

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“Estoy muy contento. Es una alegría enorme, por el trabajo que estoy realizando. Es un premio a todo lo que uno hace. Es el trabajo diario y lo podemos acompañar con este importante logro personal”, agregó emocionado por este retorno a la selección campeona del mundo. 

Ahora España vuelve a jugar este sábado 3 de octubre ante Chequia por la Liga de Naciones. Tras ello, el 6/10 viaja hasta Croacia por la cuarta fecha del torneo. Ambos partidos están programados a las 15:45 horas y serán transmitidos por ESPN y Disney+. 

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