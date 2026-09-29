El nombre de Fernando Ortiz aparece como candidato para el equipo nacional, aunque el Ingeniero sigue siendo el preferido de muchos.

Nicolás Córdova volvió a declarar que en el corto plazo dejará de ser el entrenador de la selección chilena, por lo que se descarta que pasara de interino a permanente en la Roja.

Uno de los técnicos que empieza a aparecer como candidato para el equipo nacional es Fernando Ortiz, debido al campañón que está realizando con Colo Colo en 2026.

El nombre del Tano está sobre la mesa y empieza a “competir” con Manuel Pellegrini, el deseo de muchos para la Selección, aunque su gran presente en Real Betis pone en duda su regreso a Chile.

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Carlos Gustavo de Luca prefiere a Pellegrini por sobre Ortiz para la Roja

En RedGol nos pusimos en contacto con el ex goleador de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca, siempre atento a la actualidad alba, y habló de la chance del Tano a la Roja.

“Leí eso de Alexis Sánchez, que opinaba lo mismo que Miguel Ángel Neira. Es un buen candidato y aparte ha llevado bien a Colo Colo y lo cambió positivamente. Está ganando el campeonato fácil, ha sacado muchos chicos. Ya conoce el fútbol chileno, es una posibilidad”, dijo el argentino.

Sin embargo, el ex artillero noventero indicó que Manuel Pellegrini sigue siendo el candidato número 1, en el caso que por fin se decida a tomar el fierro caliente del equipo nacional.

Fernando Ortiz aparece como opción en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo siempre voy a opinar que Pellegrini es el número uno de las posibilidades, cuando tenga ganas. Yo lo tuve de técnico y siempre dije que era el mejor técnico que he tenido. Y siempre él me dijo que de la selección chilena hablábamos, porque almorzábamos juntos a veces ahí en Rancagua, y que cuando termine su carrera le gustaría dirigir la selección chilena, pero que tenían que estar todas las cosas en orden para… no sé si hoy están todas las cosas en orden como para que venga Pellegrini”, reveló el Pelao De Luca.

Para finalizar, el argentino explicó que Fernando Ortiz es una buena chance, solamente en el caso que Pellegrini siga reacio a tomar la banca nacional.

“Si no es Pellegrini, yo creo que es una buena opción Ortiz, porque ya conoce el fútbol chileno y aparte estaría bueno que la base de la Selección ya la conozca, y la base de la Roja tendría que ser Colo Colo“, cerró.

En síntesis

Nicolás Córdova confirmó que dejará su cargo de interino en la selección chilena .

confirmó que dejará su cargo de interino en la . Carlos Gustavo de Luca consideró a Fernando Ortiz como opción para la Roja .

consideró a como opción para la . Manuel Pellegrini se mantiene como la opción principal para dirigir a la selección chilena.

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