Mientras Chile disputa fecha FIFA, Erick Pulgar es homenajeado en Río de Janeiro: “Solo con nosotros”

El volante nacional que milita en el Flamengo fue agasajado con una nueva línea de sushi en Río de Janeiro.

La selección chilena afina los últimos detalles para su segundo amistoso por fecha FIFA. Este martes se mide ante Estados Unidos y el objetivo es dejar atrás la imagen que quedó en el primer partido ante Canadá donde hubo dos expulsados y se perdió por la cuenta mínima.

“Estamos en una fase de renovación, si pretendemos que Chile jugaba como hace 10 años atrás, entonces nadie entiende de fútbol, porque hoy no tenemos esos jugadores”, recalcó Nicolás Córdova en la previa al duelo que se disputa está noche.

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Dicha fase de renovación, obligó al adiestrador a llamar de urgencia a Igor Lichnovsky para poder sumar una nueva variante al equipo nacional. Lo que nuevamente vuelve a avivar la decisión de Erick Pulgar.

Es que mientras Chile sigue buscando el equipo ideal, el volante del Flamengo decidió quedarse en Brasil para aprovechar los días de descanso para cuidarse y recuperar energías. Por lo que es el gran ausente en el equipo nacional en esta gira por Norteamérica.

El nuevo sushi en honor a Erick Pulgar

Tiempo que hasta le permitió aprovechar de la gastronomía en Río de Janeiro y visitó el local Japa Babi de sushi.

La asistencia del nacido en Antofagasta tuvo una especial sorpresa ya que la dueña del recinto, Bárbara Areias, lanzó una nueva especialidad dedicado al chileno: “Roll número 5”, en honor al número que ocupa el nuevo ídolo del Fla.

Incluso bromeó que por está nueva preparación, decidió renovar con Flamengo y hasta fue determinante en no querer asistir a la fecha FIFA para no perderse este manjar culinario.

“¿Han probado su roll? Es lo que hizo renovar. Es un uramaki con filete de salmón, ligeramente marinado, terminado con guacamole, semillas de sésamo y togarashi”, expresaron. “Para probarlo, sólo con nosotros. Porque no está disponible en ningún otro lugar del mundo”, enfatizaron. Por lo que en Juan Pinto Durán no podrán pedirla a domicilio.

La publicación en Instagram ya suma más de 13 mil me gusta y cientos de comentarios en apoyo a la nueva línea de sushi, por lo que ya hacen fila para degustarlo.