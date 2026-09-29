Colo Colo vuelve rápidamente a la cancha después de su clasificación ante Audax Italiano. El Cacique enfrenta a Deportes Puerto Montt este martes, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.
Los Albos buscarán conseguir un buen resultado como visitante, para encaminar su clasificación a las semifinales del certamen, para dar el primer golpe en una serie que se definirá en Santiago.
Colo Colo derrotó a los itálicos y avanzó en Copa Chile.
¿A qué hora juega Colo Colo vs. Puerto Montt y dónde ver EN VIVO?
Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Chinquihue, por la ida en cuartos de final de Copa Chile.
El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
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Probable formación Colo Colo vs. Puerto Montt
Los albos saldrían a la cancha con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Erick Wiemberg; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid; y Javier Correa.
Tabla de posiciones Copa Chile 2026
En resumen…
- Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt este martes 29 de septiembre a las 18:00.
- El partido por Copa Chile será en el Estadio Chinquihue.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.