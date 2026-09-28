El Cacique va por los cuartos de final de la Copa Chile y Fernando Ortiz tiene prácticamente definida la oncena titular.

Colo Colo vuelve a la cancha este martes para visitar a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Para el duelo en el Estadio Chinquihue, Fernando Ortiz prepara un equipo con dos novedades respecto al triunfo sobre Audax Italiano.

La primera está en defensa: Alonso Olguín ingresará por Gedeón Díaz, mientras Erick Wiemberg ocupará el puesto de carrilero por izquierda. La segunda es el regreso de Cristián Díaz a la titularidad.

Joaquín Sosa superó sus molestias, pero quedó fuera de la ida ante Puerto Montt en Copa Chile.

La probable formación de Colo Colo para enfrentar a Puerto Montt

Así los Albos formarían con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Erick Wiemberg; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid y Javier Correa.

En el caso de Joaquín Sosa entrenó con normalidad, pero no está considerado en la convocatoria. Mientras que Gabriel Maureira realizó trabajos diferenciados y será parte de la citación.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Puerto Montt?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Chinquihue, por la ida en cuartos de final de Copa Chile.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen