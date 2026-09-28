El volante que arribó desde la "B" del Calcio, se anima a buscar las diferencias tras varios partidos como titular en los azules.

Uno que ha tomado protagonismo en el segundo semestre en Universidad de Chile ha sido Tobías Reinhart, el volante que suma buenas evaluaciones en el equipo de Fernando Gago.

El argentino de 26 años ha tenido una carrera en su país, pero también en Italia, donde estuvo en la segunda división de ese país, pasando por Speziea y Reggiana antes de venir a la U.

Por lo mismo, con el correr de los partidos en el fútbol chileno, le pidieron una comparación del juego en el país, con lo que vivió en Europa, donde se animó en buena línea.

“La B de Italia es distinta, no es mejor o peor, acá es mas físico es de duelos, allá es mas táctico más posicional, pero estoy contento, me voy estoy sentido bien”, detalló Reinhart en TNT Sports.

Tobías Reinhart es titular en la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Reinhart llama a la calma por su lesión en la U

Tobías Reinhart jugó a media máquina la revancha de Universidad de Chile contra Everton, donde en el segundo tiempo fue sacado por dolencias físicas, pero alerta que no es para preocupación.

“Estaba con una molestia del partido anterior, no es nada grave y pude ayudar. Sentí en un momento que se endureció isquiotibial y pude aguantar”, destacó en la entrevista.

Pese a esto, asegura que todo fue por precaución por los partidos que se vienen: “Había hablado con el área medica que estaba cargado, peor que estaba a disposición hasta donde aguantara”.