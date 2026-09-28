El ídolo de U. de Chile se refirió al tanto del empate de Nicolás Montiel ante el portero formado en Wanderers.

Gabriel Castellón no pasa por su mejor momento en Universidad de Chile y viene arrastrando algunas críticas. Johnny Herrera comentó su última intervención en el equipo.

El Romántico Viajero igualó 1-1 ante Everton y clasificó a cuartos de final de Copa Chile, gracias a la victoria por 1-0 en la ida. Pese a que los dirigidos por Fernando Gago fueron superiores en gran parte de la serie, terminaron sufriendo en los minutos finales ante los viñamarinos.

Herrera y el gol a Castellón

Cuando Universidad de Chile mejor jugaba, llegó el empate ruletero en el Estadio Nacional. Nicolás Montiel se anticipó a la defensa y también a Gabriel Castellón, para poner la cuota de suspenso en Ñuñoa. El tanto otra vez hizo que se cuestionara al portero.

Montiel cabecea en área chica y Castellón queda a medio camino en la salida a puñetear. ¿Fue responsabilidad del arquero de la U? En Todos Somos Técnicos analizaron el partido, momento en el cual Marcelo “Rambo” Ramírez le consultó al histórico Johnny Herrera por la acción.

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“¿Le faltó un poco más de agresividad? De atacar el balón”, dijo Ramírez. Herrera siguió la línea de su compañero de panel y explicó cuál fue el error de Gabriel Castellón. “Siempre hay que atacarla. Ese pasito como que duda para atrás, mira ahí, ya es tarde. Pasó la vieja ya”, explicó Herrera.

Si bien el campeón de la Copa Sudamericana no fue tan duro con Castellón como en otras ocasiones, dejó en claro que sí pudo hacer mucho más en el gol que permitió el empate de Everton.

Gabriel Castellón no pasa por su mejor momento en Universidad de Chile. Pese a que tiene partidos muy buenos, ha entrado en una irregularidad en la cual pasa de grandes actuaciones, a tener responsabilidad directa en las anotaciones que recibe el Romántico Viajero. En el último mercado el Bulla buscó a otro arquero, pero tuvieron que conformarse con seguir con Cristopher Toselli como alternativa.