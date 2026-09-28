El técnico albo confirmó la vuelta de Gabriel Maureira a las citaciones en el Cacique tras superar lesión en el codo, pero ratificó su confianza en el canterano.

Este martes 29 de septiembre, desde las seis de la tarde, Colo Colo visitará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, por la ida de los cuartos de final en Copa Chile, duelo para el cual su técnico Fernando Ortiz ya tiene una certeza.

Tras confirmarse la recuperación de Gabriel Maureira, quien dejó atrás una contusión ósea en el codo derecho, y ya está a disposición para sumar minutos y recuperar el puesto que perdió en las últimas semanas en desmedro del caboverdiano Vozinha.

Sin embargo, pese a que con la vuelta del arquero de 19 años el gran damnificado será Fernando De Paul, que quedará fuera de la convocatoria para Copa Chile, el técnico de Colo Colo ratificó que el titular este martes en Chinquihue será Eduardo Villanueva.

“Él va a estar de nuevo en el arco, lo ha hecho bien y me gusta darle la confianza que se merece al jugador que se ha ganado una oportunidad y la ha aprovechado”, aseguró el Tano sobre la presencia del meta de 21 años en el sur.

Colo Colo tiene arquero titular ante Puerto Montt

La confirmación de Villanueva en la portería se dará a exactamente un año de la última vez que el Cacique pisó el Estadio Chinquihue, que fue para un encuentro amistoso que se jugó el 29 de septiembre del 2025 y que terminó en derrota por 2-1.

Cristián Riquelme, hoy en Concepción, abrió la cuenta para Colo Colo en aquel encuentro, mientras que Puerto Montt aprovechó dos errores del arquero para llevarse la victoria. Una mala salida para el gol de Giovanni Bustos, y un remate de José Cárdenas que se le pasó entre las piernas.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo de ida por los cuartos de final en Copa Chile, entre Puerto Montt y Colo Colo se jugará este martes 29 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue.