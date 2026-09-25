El entrenador argentino valoró el paso a los cuartos de final de la Copa Chile luego de vencer por la mínima a Audax Italiano.

Colo Colo sacó adelante una llave compleja de octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano. El Cacique se sobrepuso a una gran cantidad de bajas por sus nominados a la selección chilena adulta y Sub 20, venciendo por un ajustado 1-0 en el global a Audax Italiano.

Con un contingente tan limitado a Fernando Ortiz no le quedó otra que apostar con sus canteranos para ir por la victoria. Y su jugada le resultó, ya que incluso esta noche logró ganar gracias al tanto de Gedeón Díaz, chileno-venezolano que con 18 años le dio la victoria a los albos.

Por lo mismo el Tano no oculta su orgullo de ver destacar a esos jóvenes por los que tanto se los ha jugado en su paso por el Cacique. Así lo dejó en claro en charla con TNT Sports tras la victoria, donde felicitó a los canteranos por aprovechar esta oportunidad que les llegó.

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Ortiz valora la cantera de Colo Colo en esta clasificación

El entrenador albo afirmó que “quiero destacar a los jóvenes. Hoy supieron aprovechar la oportunidad. El equipo los acompaña. Juega e intenta. No creo que se haya jugado mejor, pero si tenemos una idea de querer ir a atacar. Las ocasiones se van presentado y pudimos convertir”.

“Me pone feliz con Gedeón Díaz. Es un chico que tuvo un pasado lindo y se merece esta oportunidad. Lo felicito por su gol”, agregó.

El juvenil Gedeón Díaz le dio la clasificación a Colo Colo en estos octavos de final de la Copa Chile. | Foto: Photosport.

Sobre el buen rendimiento de los más chicos, Ortiz declaró que “nosotros visualizamos a los jóvenes en su categoría. Me pone feliz que se están haciendo bien las cosas abajo con Tito (Héctor Tapia). Nosotros les damos las oportunidad y esto es Colo Colo”.

Para cerrar, el argentino fue enfático en asegurar que “destaco al equipo. No hay nombres que estén por encima del equipo. Todo saben que mañana hay que seguir entrenando y trabajando”.

Ahora los albos enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Chile al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense. En la ida, fue el cuadro albiverde el que pegó primero al vencer por 2-0 como local, resultado que saldrá a defender este sábado 26 de septiembre desde las 17:30 horas en Chillán.

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En síntesis