El atacante de 21 años no anota desde mayo de 2024 y pese a ese registro nefasto, sigue como líder del ranking anotador de jugadores que suman minutaje para los torneos del fútbol chileno.

Damián Pizarro sigue siendo un jugador que suma minutos Sub 21 a pesar que desde julio de 2024 que fue transferido desde Colo Colo al Udinese. En ese contexto, el atacante todavía computa en el registro que exigen las bases de la Liga de Primera 2026 y la Copa Chile.

Hoy en día, Pizarro milita en Audax Italiano, donde fue titular en la ida de los octavos de final del certamen copero frente a los albos. Aunque no pudo marcar diferencia, más allá de un débil remate que le llegó a las manos al golero Eduardo Villanueva.

De hecho, perdió un mano a mano con Arturo Vidal donde parecía tener ventaja al menos para terminar con un tiro al arco. Pero el Rey sacó a relucir su jerarquía y le sacó la pelota con muy poco esfuerzo. “Damián tuvo un trabajo muy arduo. Estaba solo contra los tres centrales de Colo Colo”, destacó el DT audino, Patricio Graff.

Damián Pizarro en acción ante Colo Colo por los octavos de la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Presionó bien, luchó, trabajó de espalda, jugó con valor y tuvo oportunidades. Quedé contento”, añadió Graff sobre el atacante nacido el 28 de marzo de 2005, quien no anota un gol desde el 12 de mayo de 2024. Aquella tarde en el Bicentenario de La Florida le convirtió un doblete a los Tanos.

Damián Pizarro le anotó dos goles a Audax Italiano en mayo de 2024 y no volvió a marcar desde entonces. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Luego de eso, pasó sin éxito por el Udinese de Italia, por el Le Havre de Francia y por Racing Club de Avellaneda. En ninguno de esos clubes tuvo demasiada continuidad. Y obviamente, no pudo marcar algún gol. Pero a pesar de esta sequía que parece eterna, Pizarro sigue como líder en un registro.

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Damián Pizarro, el máximo goleador chileno Sub 21

Damián Pizarro todavía es considerado un jugador Sub 21 y continúa como líder en la lista de goleadores chilenos de esa categoría. Un dato tan increíble como cierto, pues ya son 865 días sin convertir un tanto. Pero los 12 que anotó en Colo Colo lo dejan como puntero en ese registro.

# Jugador Nacimiento Club actual Goles profesionales 1 Damián Pizarro 28/03/2005 Audax Italiano 12 1 Favian Loyola 18/05/2005 Audax Italiano 12* 3 Leandro Hernández 13/06/2005 Colo Colo 10 3 Agustín Arce 24/01/2005 U. de Chile 10 5 Ignacio Vásquez 22/05/2006 U. de Chile 8 6 Lautaro Millán 16/08/2005 Independiente (ARG) 7 6 Vicente Álvarez 14/12/2006 Deportes Limache 7 6 Pablo Rodríguez 10/11/2006 Coquimbo Unido 7 9 Emiliano Ramos 08/03/2005 Everton 6 9 Flavio Moya 30/12/2005 Deportes Limache 6

De hecho, comparte el primer puesto con un compañero suyo: Favian Loyola, el chileno estadounidense que también suma 12 conquistas. Aunque 11 de ellas las anotó en el Orlando City B. Por eso el asterisco en el listado. En el tercer lugar aparecen dos jugadores que han tenido un gran 2026.

Uno es Agustín Arce, volante que milita en Universidad de Chile y que incluso se ganó citaciones a la selección chilena adulta. El otro es Leandro Hernández, quien se erigió como un indiscutido en Colo Colo y también fue convocado a la Roja por Nicolás Córdova. Ambos tienen 10 dianas.

Agustín Arce festeja un tanto que le anotó a Deportes Limache. (Andrés Piña/Photosport).

Más atrás en el ranking aparece Ignacio Vásquez, también del Romántico Viajero, quien contabiliza ocho anotaciones. Lautaro Millán de Independiente de Avellaneda, Vicente Álvarez de Deportes Limache, Pablo Rodríguez de Coquimbo Unido, Emiliano Ramos de Everton y Flavio Moya del Tomate Mecánico completan el top 10.

Leandro Hernández celebra un tanto que le anotó a Unión La Calera. (Sebastian Cisternas/Photosport).