La UC empató ante La Calera por la Copa Chile, donde el técnico asume el drama que vive con las lesiones y bajas en su plantel.

Universidad Católica no pudo celebrar en el primer duelo de la llave por los octavos de final de la Copa Chile, luego de conseguir un empate 1-1 ante La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

En ese sentido, Daniel Garnero asumió el desafío con la UC con 15 bajas, donde el último que fue Bernardo Cerezo tuvo que pasar por una cirugía, lo que desató la furia de los seguidores.

Con esto, incluso, ya son ocho jugadores que han pasado por pabellón, lo que ha golpeado el plantel y al entrenador, quien se vio claramente molesto cuando se le consultó el tema y apelando a la culpa que puede tener la cancha del Claro Arena.

El parte médico que publicó U Católica antes de La Calera. Foto: Cruzados.

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Garnero hace saber su enojo en U Católica

“Te voy a hablar del partido de hoy, justamente estoy acá por eso”, respondió Daniel Garnero cuando le preguntaron por la gran cantidad de ausencias y el rumor que arrastra por la cancha del Claro Arena.

“Fue un partido difícil, parejo, pero no supimos manejar ese momento de ventaja que tuvimos. Estuvimos muy imprecisos, transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival y en una distracción, porque es una pelota que no tiene presión, la meten adentro del área con mucha facilidad y nos lograron empatar”, comentó Garnero.

Pero el tema de las lesiones quedó en el ambiente, por lo que nuevamente fue preguntado, donde ya tuvo que responder: “Son cosas del fútbol, no encuentro ningún otro motivo, que lamentablemente nos tocaron todos juntos”.

Mira el momento que descolocó del DT de la UC