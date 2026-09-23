El Bati fue muy cuidadoso e invitó a los lilas a no confiarse a pesar de la goleada que firmaron frente a los Torteros en la ida de los octavos de final de la Copa Chile en el estadio La Granja.

Joaquín Larrivey anotó el primer y el cuarto gol en la paliza que Deportes Concepción le propinó como visitante a Curicó Unido. El Bati apareció para definir mediante un lanzamiento penal en la apertura de la cuenta y puso el broche de oro a la goleada por 4-0 en el estadio La Granja.

Por eso mismo, Larrivey fue distinguido como la figura del partido para la transmisión de TNT Sports. Y también cumplió el sueño de un hincha que se llevó un recuerdo imborrable. “Regalé una camiseta, hace rato que venía con ese cartel. Lo vi, se la entregué a toda la gente que vino”, aseguró el sempiterno goleador.

“Regalamos un triunfo importante que nos deja con medio pie en la siguiente fase. Falta un partido, esto es fútbol. Hay que pensar que no está cerrada la llave y tener humildad”, manifestó el exdelantero de Universidad de Chile y Magallanes, entre otros clubes.

Entre Joaquín Montecinos y Joaquín Larrivey construyeron el cuarto gol del Conce. (Marco Vazquez/Photosport).

Sabe que aunque sea un trámite, no hay que mirar de soslayo a ningún rival. Más allá de que sea uno de la Primera B y haya cuatro tantos de diferencia. “Somos un equipo que tiene mucho orden y no le sobra mucho. Pero sí le sobra el orden, la humildad y el compromiso”, expuso el jugador de 42 años.

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Larrivey invita a Deportes Concepción a no mirar por sobre el hombro a Curicó Unido

Joaquín Larrivey sabe que Deportes Concepción dejó gran parte de la tarea avanzada ante Curicó Unido. Pero tiene claro también que confiarse no está dentro de las posibilidades. “Lo hablamos antes del partido”, reconoció el capitán y referente de los lilas.

“Hicimos mucho hincapié en no subestimar a un equipo de una categoría menor. Es una cancha difícil, fuimos justos vencedores. Podríamos haber hecho un gol más”, afirmó LarryKane tras la gran goleada que dejó prácticamente en cuartos de final al León de Collao.

Joaquín Larrivey festejó por duplicado ante los Torteros. (Eduardo Fortes/Photosport).

Para él, hubo justicia en el resultado. “El 4-0 refleja que fuimos claramente superiores. Hay que insistir para sellar la clasificación”, sentenció Joaquín Larrivey para la revancha que se disputará el domingo 27 de septiembre a contar de las 15 horas.

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Revisa el compacto de la goleada de Deportes Concepción vs Curicó Unido