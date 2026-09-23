Pese a que el jugador está en Audax Italiano y que hace más de dos años que dejó el club, en el Cacique siguen manteniendo un porcentaje de su pase pensando en una venta futura.

Lo de Damián Pizarro ya da para caso de estudio. Nada queda de ese jugador por el que todos apostaban en el 2023 con la camiseta de Colo Colo y que apenas un año después era vendido en una cifra millonaria al Udinese de Italia.

Y es que fue justamente ese salto al extranjero el que marcó un punto de quiebre en el formado en el Cacique. Tras una primera temporada de muy poca acción en Italia partió a préstamo al Le Havre de Francia y Racing de Argentina, donde tuvo un discreto paso.

A mediados de este año sorprendió a varios al llegar a Audax Italiano mediante una cesión. Pese al evidente retroceso, no era una mala idea volver a nuestro fútbol para que por lo menos comenzara a ganar algo de rodaje, algo que lamentablemente no está ocurriendo.

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Colo Colo saca cuentas tristes por el bajón de Damián Pizarro

Tras varios partidos siendo suplente y sumando unos pocos minutos, fue ante el Cacique por la Copa Chile la ocasión en que el delantero de 21 años recibió su primera titularidad. Y vaya que fue una decepción.

El canterano albo hizo poco y nada en el ataque audino, quedando graficado su discreto partido en dos momentos puntuales: cuando Arturo Vidal le ganó un duelo uno contra uno sin muchas dificultados y al momento de salir entre pifias por parte de la parcialidad itálica.

Damián Pizarro tuvo un discreto partido enfrentando a Colo Colo en el Estadio Nacional. | Foto: Photosport.

Lo peor es que para Colo Colo esta decadencia de Pizarro está siendo un pésimo negocio, ya que los albos todavía mantienen el 30% de su pase tras su venta a Udinese a cambio de 3,8 millones de dólares. La idea del Cacique era ganar algo de dinero en una futura venta, algo que se hace casi imposible con su actual rendimiento.

Para que algunos se hagan una idea, Damián Pizarro no anota un gol desde el 12 de mayo del 2024, cuando convirtió un doblete en la victoria por 4-1 de Colo Colo sobre Audax. De ahí en más, el atacante acumula solo sequías en el Le Havre, Racing y ahora con los itálicos.

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En síntesis