El técnico argentino se quejó amargamente por la ola de lesiones que tiene en su plantel de cara al lance ante La Calera.

Un problema sin solución es el que enfrenta Universidad Católica para su serie por octavos de final en Copa Chile ante Unión La Calera, es que su entrenador Daniel Garnero debe reorganizar su equipo producto de las 13 bajas que tiene por lesión.

Actualmente, el DT argentino no cuenta con Darío Melo, Branco Ampuero, Tomás Asta-buruaga, Diego Valencia, Jeffrey Sekgota, Eugenio Mena, Juan Francisco Rossel, Gary Medel, Justo Giani, Juan Ignacio Diaz, Bernardo Cerezo, Clemente Montes y Jimmy Martinez por molestias de diversa consideración.

Ante esta situación, Garnero expone que “no tener a todo el plantel no es lo mejor y cuando tienes a 13 lesionados, es un montón. Hay lesiones que nos pasan a nosotros nada más, porque la verdad es que son cuestiones muy comunes y terminan en cirugía”.

La dificultad que suma Garnero para duelo en Copa Chile

Más allá de las múltiples bajas por lesión que enfrenta La Franja, el técnico tampoco cuenta con los seleccionados juveniles Francisco Daza y Amaro Pérez, para colmo de males deberá enfrentar a un rival que cambió de técnico con John Armijo, lo que para el trasandino es una complicación.

“Tienes referencias que pueden no ser las reales, porque al cambiar el entrenador puede haber cambios estratégicos, de posicionamientos en pelota parada y en distintos aspectos que un entrenador sí trata de apenas llega a un lugar de darle su impronta”, sostiene Garnero.

De todas formas, el técnico de Católica indica que “la idea es que nada nos sorprenda, que estemos preparados para cualquier tipo de situaciones que nos presente el rival”.

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¿Cuándo se juega este partido?

Por la ida de los octavos de final en Copa Chile, Universidad Católica visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas.

En síntesis