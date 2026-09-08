El exdefensor de Racing Club de Avellaneda valoró el nivel del balompié nacional, donde lleva tres partidos. También destacó a los jugadores que salen desde Chile al vecino país.

Uno de los nombres potentes que se sumó al fútbol chileno en el mercado de fichajes de invierno fue Agustín García Basso, un zaguero central de 34 años que se incorporó a Universidad Católica. Llegó en condición de agente libre desde Racing Club.

El defensor fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa con la Academia, pero quedó muy relegado durante 2025. Por eso mismo, rescindió anticipadamente su contrato y se enroló a los Cruzados, donde rápidamente se ganó un puesto de titular.

Al exjugador de Independiente del Valle de Ecuador le consultaron por su opinión del balompié criollo. Y su respuesta sorprendió a más de alguno. Por más que otros tantos crean que se debió sólo a buena crianza. “Me sorprendió para bien. De verdad”, afirmó García Basso.

Clemente Montes junto a Agustín García Basso en la Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Lo había visto en su momento, algunos partidos y sobre todo cuando competían internacionalmente. Creo que lo han hecho muy bien. Con estos tres partidos que tengo encima, puede ser que sea mucho más técnico, más táctico”, añadió el marcador central surgido en Boca Juniors.

Eso sí, marcó una diferencia entre la competencia en Chile y en el vecinio país. “En Argentina se encuentra un poco más la intensidad y el ahogo en cada jugada. Cada fútbol se destaca a su manera y tiene sus herramientas”, manifestó García Basso, quien dejó claro que le gusta que lo llamen por ambos apellidos.

ver también El Clásico Universitario por el Chile 2 a Copa Libertadores: “U de Chile no tiene un Zampedri”

García Basso aplaude el nivel del fútbol chileno: “Muchos de acá destacan en Argentina”

Agustín García Basso lleva tres partidos en el fútbol chileno. Y todo apunta a que ya ganó su rótulo de indiscutido para Daniel Garnero en la Universidad Católica. El defensor consolidó una dupla con Branco Ampuero en la Franja. Y destacó incluso a los nacionales que probaron suerte en Argentina.

“Muchos jugadores fueron de acá para Argentina y lo hacen muy bien, se destacan. Consiguieron grandes ventas. Estoy orgulloso de estar acá, tener esta camiseta y la oportunidad en este país que me ha abrazado muy bien”, expuso el exdefensor de Deportivo Cuenca de Ecuador y Quilmes.

Agustín García Basso marca a Luciano Cabral en la Copa Sudamericana. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Añadió que “me demostró mucho cariño, estoy más que feliz de estar acá aportando mi granito de arena. También para yo crecer desde lo profesional, deportivo, táctico y técnico. En cada lugar donde va uno debe sacar lo mejor de los entrenadores, compañeros y el fútbol donde toca competir”.

ver también Es uno de los capitanes de Católica y se despide del título: “Sería imprudente hablar de eso si no somos capaces de ganar”

Revisa el compacto del triunfo de Universidad Católica vs Everton

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad Católica suma 39 puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 22 partidos y sigue muy prendida en la lucha por el Chile 2.