Si bien entiende que nunca en la historia un equipo logró remontar una diferencia de 14 puntos para ser campeón, el técnico de Católica no pierde la fe y afirma que "en algún momento habrá pasado".

Nunca en la historia del fútbol chileno hubo un equipo que remontó una diferencia de 14 puntos para ser campeón. Daniel Garnero lo sabe y sueña con que Universidad Católica sea el primero y le quite el inminente título al líder Colo Colo.

Aunque el técnico argentino no es ciego y entiende que la distancia es gigantesca con el puntero, es consciente que si quieren romper todos los registros lo primero que deben hacer es vencer a Palestino este sábado en La Cisterna.

“Yo quiero ganar el próximo partido. Después obviamente que estamos en una situación en la que dependes de lo que pase en otro lado. Pero nuestro objetivo es agarrar más seguridad, más confianza, que el plantel vuelva a su nivel óptimo y después que pase lo que tenga que pasar”, sostiene Garnero.

En esa línea, el DT de Católica enfatiza que “al no depender de ti, obviamente que mientras den los números, esto es fútbol y nada es imposible, puede pasar cualquier cosa. Es un montón. ¿Es casi imposible? Sí. Pero, en algún momento habrá pasado“.

La amenaza de Garnero y la UC para Colo Colo

Durante el entrenamiento de este jueves en San Carlos de Apoquindo, el estratega logró plasmar en cancha algo que no realizaba hace siete meses, y es que por cuarta vez en lo que va del torneo, repetirá su formación titular para enfrentar a los árabes.

Si bien falta la última práctica de la semana en Católica, Garnero pondrá el mismo 11 que le ganó a Everton en Viña del Mar, es decir, con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martinez en mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en ataque.

Cabe señalar que la última ocasión en la que el DT argentino logró repetir una oncena titular fue en la fecha 3 y 4, cuando puso la firma formación para los duelos ante Cobresal y Coquimbo Unido.

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¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 23 en Liga de Primera, Universidad Católica visitará a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas.

En síntesis