El entrenador cruzado se enfrentó a la prensa y alegó que no se le mide con la misma vara en relación a los otros clubes "grandes".

Daniel Garnero no se guardó nada post triunfo de U Católica ante O’Higgins. Es que la victoria pasó a segundo plano y el DT se enfrentó a la prensa en conferencia, alegando que lo miden con una vara distinta a los otros “grandes”.

Consultado ante el juego mostrado por los cruzados, que sufrieron ante los celestes, el argentino respondió al instante ofuscado. Ahí dijo que “pero tiene los resultados, este es un juego en el que si pierdo dos partidos, me echan a la mierda”.

“Si ganas, puedes corregir, mejorar. No hicimos el mejor partido, le dimos la posibilidad al rival de manejar el partido. Tenemos que corregir, pero el resultado termina siendo importante”, lanzó.

Garnero sin filtro en U Católica

Siguiendo con su molestia por las preguntas que cuestionan el juego de U Católica, Daniel Garnero apeló a los resultados. El equipo está actualmente consiguiendo el Chile 2 en la Liga de Primera, rumbo a Copa Libertadores.

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“Me encanta cuando quieren analizar. Cuando no jugamos muy bien, hay una profundidad de análisis terrible. En otros equipos no veo eso, cuando sacan resultados está todo bárbaro”, reclamó.

Finalmente, el estratega reconoció que el nivel en cancha no ha sido el esperado, pero valora que hayan sacado adelante los últimos resultados. Para el DT, “este es un equipo que ante la adversidad reacciona y eso es muy bueno”.

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“Nos pasó en gran parte del torneo, pero no es nuestro objetivo. Nosotros queremos proponer, manejar el resultado, pero nos cuesta”, cerró el entrenador de U Católica.