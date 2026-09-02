Arturo Vidal no quedó para nada conforme con la decisión del Tribunal de Disciplina que castigó por dos fechas a Javier Correa tras la denuncia que realizó Universidad de Chile. Y utiliza todas las plataformas que posee para hacerlo saber.
Ya lo hizo la noche de martes en su canal de YouTube, donde compartió streaming con el delantero argentino, y reiteró su postura radical en su cuenta de Instagram, donde tomó la palabra como capitán de Colo Colo a nombre del plantel.
“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier“, parte el comunicado de Vidal donde se señala que “sabemos quien eres, tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”, para luego dejar en clara la postura de sus compañeros al respecto.
“Juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo. Porque en Colo Colo, nadie camina solo“, fue la publicación del King que subieron a sus redes todos los futbolistas albos.
Los descargos de Vidal por el castigo a Correa
Fue durante su transmisión en el canal de YouTube donde el bicampeón de América tomó la palabra y reaccionó al dictamen del Tribunal de Disciplina. No sólo le lanzó indirectas a los azules, calificándolos de “sapos“, sino que afirmó que existe una campaña contra su equipo.
“Aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones. Puedo asegurar que eso no lo hiciste a los de la U. Te buscaron una imagen, tenemos que seguir así, fuertes”, fueron las palabras de Vidal que el propio Correa agradeció, además de pedir disculpas a los hinchas de Colo Colo.
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En síntesis
- Arturo Vidal mostró su molestia por las dos fechas de castigo que recibió Javier Correa.
- El King utilizó su cuenta de Instagram para publicar un sentido mensaje de apoyo al delantero.
- El capitán aseguró que el plantel de Colo Colo está unido y que de igual forma serán campeones.