En su cuenta de Instagram, el capitán del Cacique tomó la palabra a nombre de sus compañeros y brindó su respaldo al cordobés tras la suspensión por dos fechas luego de la denuncia de la U.

Arturo Vidal no quedó para nada conforme con la decisión del Tribunal de Disciplina que castigó por dos fechas a Javier Correa tras la denuncia que realizó Universidad de Chile. Y utiliza todas las plataformas que posee para hacerlo saber.

Ya lo hizo la noche de martes en su canal de YouTube, donde compartió streaming con el delantero argentino, y reiteró su postura radical en su cuenta de Instagram, donde tomó la palabra como capitán de Colo Colo a nombre del plantel.

“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier“, parte el comunicado de Vidal donde se señala que “sabemos quien eres, tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”, para luego dejar en clara la postura de sus compañeros al respecto.

“Juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo. Porque en Colo Colo, nadie camina solo“, fue la publicación del King que subieron a sus redes todos los futbolistas albos.

Los descargos de Vidal por el castigo a Correa

Fue durante su transmisión en el canal de YouTube donde el bicampeón de América tomó la palabra y reaccionó al dictamen del Tribunal de Disciplina. No sólo le lanzó indirectas a los azules, calificándolos de “sapos“, sino que afirmó que existe una campaña contra su equipo.

“Aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones. Puedo asegurar que eso no lo hiciste a los de la U. Te buscaron una imagen, tenemos que seguir así, fuertes”, fueron las palabras de Vidal que el propio Correa agradeció, además de pedir disculpas a los hinchas de Colo Colo.

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En síntesis