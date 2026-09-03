El Cacique volvió a los entrenamientos tras la suspensión de Correa y sorprendió con particular publicación en redes sociales.

Colo Colo volvió a los trabajos pensando en sus próximos desafíos, pero una publicación realizada por el club en redes sociales rápidamente se robó las miradas. Todo ocurrió horas después de conocerse el castigo contra Javier Correa.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al delantero albo con dos partidos de suspensión tras la denuncia presentada por Universidad de Chile debido a los gestos que realizó luego del triunfo del Cacique en el Superclásico disputado en el Estadio Nacional.

Ddurante la jornada del miércoles el plantel regresó a los entrenamientos y Colo Colo compartió registros de la práctica acompañados por una llamativa elección musical.

Correa se perderá los partidos frente a Huachipato y Deportes Concepción.

La publicación de Colo Colo que generó repercusión

El video fue musicalizado con “Quieren bajarme”, de Damas Gratis, canción cuya letra contiene frases relacionadas con intentos por perjudicar al protagonista y la envidia que genera.

La elección inmediatamente generó interpretaciones por el momento en que fue publicada, apenas horas después de conocerse la sanción contra Correa. Sin embargo, Colo Colo no señaló oficialmente que el mensaje estuviera dirigido a la U.

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La publicación también recuerda las recientes declaraciones de Arturo Vidal, quien durante una transmisión junto al delantero argentino cuestionó los castigos que ha recibido el cuadro albo.

“¿Tanto nos van a querer bajar? ¿Por qué tanto odio? No quieren ver a Colo Colo bien”, expresó el King en aquella oportunidad, antes de asegurar que “aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones”.

Por ahora, lo concreto es que Fernando Ortiz deberá preparar sus próximos dos compromisos sin Correa. El atacante no podrá jugar frente a Huachipato ni Deportes Concepción y recién quedará habilitado para regresar en la fecha 24 de la Liga de Primera.

Mira la publicación de Colo Colo:

En resumen…