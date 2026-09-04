El polémico delantero había puesto en duda la objetividad de los jueces que lo sancionaron, preguntando de qué equipo son hinchas.

La suspensión de Javier Correa por sus gestos obscenos ante U de Chile, post denuncia azul, tuvo una nueva arista tras la ratificación de la sanción. Es que tras dejar dependencias de la ANFP, el argentino participó de la transmisión de Arturo Vidal y disparó con todo.

“Es un chiste. Es mejor quedarte en casa tomando un mate y que te den no más la sanción… Tendríamos que averiguar hinchas de quién son los que dan el veredicto“, disparó Correa, mientras se reía irónicamente con el King.

Por su parte, el capitán albo reclamó preguntando “¿Tanto nos van a querer bajar? ¿Por qué tanto odio? No les gusta ver a Colo Colo bien”. Es ahí donde se habló de un nuevo castigo para Javier Correa, tras sus dichos contra el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

¿Nuevo castigo para Javier Correa?

Por reglamento, se podría hacer una nueva sanción a Javier Correa por sus palabras contra el Tribunal de Disciplina junto a Arturo Vidal. Sin embargo, esto finalmente no va a suceder y solo correrá el castigo por los gestos en el Superclásico.

La transmisión junto al King dejó más polémica para Correa.

Según reveló BioBioChile, “los miembros del Tribunal de Disciplina, en general, no interponen denuncias por declaraciones de futbolistas, para así evitar cruces mayores. Y esta vez el escenario no cambiará”.

Bajo ese panorama, Javier Correa solo se perderá los duelos de Colo Colo este domingo ante Huachipato y, una semana después, como local frente a Deportes Concepción. La buena noticia es que Maxi Romero superó rápidamente su lesión y podría estar en estos encuentros.

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Por su parte, Arturo Vidal también la sacó barata, ya que si el Tribunal de Disciplina lo hubiese estimado así, podrían haber sancionado de oficio por sus acusaciones en streaming. Se cierra así una larga teleserie que dejó el último Superclásico.