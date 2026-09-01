Los Cruzados achican la lista para definir a su nuevo gerente deportivo en reemplazo del argentino.

Universidad Católica vive momentos de cambio a nivel dirigencial. José María Buljubasich decidió dar un paso al costado tras una exitosa gestión como gerente deportivo.

El Tati fue rol fundamental en el organigrama de los Cruzados durante 16 años. Una eternidad considerando que en Chile los procesos a veces duran solo un par de meses. En este periodo conquistó 7 títulos nacionales, más que cualquier otro equipo nacional en el mismo tiempo.

Los reemplazos de Buljubasich

Ahora viene la misión difícil para Universidad Católica, que es encontrar a un reemplazante para José María Buljubasich. El procedimiento no es para nada sencillo, pero ya hay dos nombres que comienzan a tomar fuerza para arribar al Claro Arena. Dos, con pasado en el club.

De acuerdo a Radio ADN, Ian Mac Niven y Marko Biskupovic son los profesionales que tiene en lista la dirigencia de los Cruzados. Además de que ambos conocen muy bien lo que es el equipo, también suman experiencia en gestión deportiva.

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Mac Niven es formado en Universidad Católica, estando en el club entre 1990 y 1996. También jugó en Concepción, Antofagasta y Tolima de Colombia. Fue gerente de selecciones en la Federación de Fútbol de Chile, por lo que sabe cómo es el cargo que buscan en Las Condes.

Biskupovic estuvo en San Carlos de Apoquindo entre 2011 y 2015, siendo incluso capitán. También pasó por Unión La Calera, Deportes La Serena, Magallanes y Kalmar de Suecia. Actualmente trabaja como subdirector deportivo de Spartak de Moscú en Rusia.

Biskupovic trabaja en la actualidad en Spartak de Moscú. Imagen: Instagram

De estos dos nombre saldría el elegido para usar el escritorio que dejó José María Buljubasich. Universidad Católica intentará dar en el clavo con su nuevo gerente deportivo e intentar volver a dominar en el fútbol chileno, tal como lo hicieron de la mano del Tati.