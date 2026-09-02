Los clubes que rechazó Darío Osorio para jugar en la Premier League: “Es un sueño”

El seleccionado nacional se transformó en el nuevo fichaje del Crystal Palace al cierre del libro de contrataciones en Europa.

Darío Osorio se transformó en el gran fichaje del Crystal Palace al cierre del mercado de contrataciones. El seleccionado nacional llegó a acuerdo a última hora y tuvo que realizar un viaje flash para firmar su contrato en Londres.

“Se une a un talentoso equipo joven con una amplia experiencia internacional, y con mucho margen de mejora, y estamos encantados de tenerlo como parte de lo que estamos construyendo aquí en el sur de Londres”, destacó el Presidente Steve Parish que le abrió las puertas de inmediato al nacido en Hijuelas.

ver también La trastienda del salto de Darío Osorio al Crystal Palace en el ‘deadline day’ de la Premier League

“Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un sueño que he tenido desde niño, jugar en la Premier League, y no veo la hora de salir al campo y jugar”, agregó el chileno ilusionado con su pronto debut.

La compra de Darío Osorio bordea los 28 millones de euros, por lo que FC Midtjylland sacó cuentas alegres y dejó partir a su máxima figura rumbo a la Premier League. Una negociación que hasta se dio por caída pero que finalmente llegó a buen puerto.

Darío Osorio ya es nuevo jugador del Crystal Palace

En especial porque el elenco danés había contemplado su salida por 20 millones, y finalmente recibirá un monto mucho mayor. Lo que hasta beneficia a Universidad de Chile.

Los clubes que rechazó Darío Osorio para jugar en la Premier League

Tras su salida de la U, el principal objetivo de Darío Osorio siempre fue jugar en la Premier League. Para ello tuvo que hacer una escala en Dinamarca y transformarse en el mejor jugador de la liga.

Tras 121 partidos, 25 goles y 18 asistencias llegó el llamado de Crystal Palace. Pero según indica el medio danés Campo, hubo más de un interesado por Osorio.

ver también Formador de Darío Osorio aplaude su arribo a Crystal Palace: “Es un equipo donde podrá jugar”

El medio citado indica que durante la jornada del martes 1 de septiembre -cuando cerraba el libro de pases- el teléfono del chileno no dejó de sonar.

Desde la Premier hubo varios interesados, pero el que más se acercó a su fichaje fue Al-Ittihad de Arabia Saudí. Sin embargo, el jugador rechazó dicha opción y finalmente se concretó su llegada al Palace, quien cerró la contratación.

Lo que para muchos, esto marca la mentalidad de Osorio de querer llegar a las ligas top y dejar de lado las ganancias económicas. En este mercado jugadores varios jugadores que disputaron el Mundial decidieron dar un cambio de rumbo. Los casos más notorios fueron Francisco Trincao (26) dejó Sporting Lisboa para fichar por el Al Ahli, Ollie Watkins (30) se despidió del Aston Villa para llegar a Al Hilal y Tijani Reijnders (28) que pasó del Manchester City a Al Qadsiah.

¿Qué jugadores contrató el Crystal Palace?

En el mercado de fichajes de Europa, el Crystal Palace contrató a once jugadores para una temporada que contempla la disputa de la Premier League, FA Cup, EFL Cup y la Europa League.

Se convierte en nuestro undécimo fichaje del verano, tras Además de Darío Osorio, se sumaron Óscar Mingueza, Takehiro Tomiyasu, Ben Chilwell, Dwight McNeil, Evann Guessand, Anan Khalaili, Zavier Gozo, Axel Disasi, Honest Ahanor, y Quinten Timber.