Darío Osorio agranda la lista: los 22 jugadores chilenos que disputaron la Premier League

El seleccionado nacional es el nuevo fichaje del Crystal Palace y se hace inminente su debut en la liga británica.

Darío Osorio sorprende en las últimas horas del mercado de fichajes en Europa. El seleccionado nacional logró dar el gran salto de su carrera y ahora militará en la Premier League.

Tras su primera etapa en el FC Midtjylland en Dinamarca, ahora llegó el llamado del Crystal Palace. El interés se concretó con una oferta que bordea los 28 millones de euros y que es récord en el fútbol danes.

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“Está viajando ahora a Londres para cerrar su traspaso”, reportó el periodista Pablo Ramos. El acuerdo será firmado justo al límite del plazo de contrataciones.

Pero esto además indica que será dos los chilenos en una de las mejores ligas del planeta fútbol. Un registro que vuelve a ilusionar a la Roja y que agranda el registro de jugadores en la Premier.

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Los 22 jugadores chilenos en la Premier League

En este 2026 el primer chileno que ya dijo presente en la Premier League es Marcelino Núñez. El formado en la UC ya sumó minutos en el Ipswich Town que ascendió este mismo año.

Pero ahora con Darío Osorio el número crece a 22 chilenos en la liga británica. Lo que comenzó con los históricos Jorge Robledo y Eduardo Robledo. Luego le siguió Dante Poli y Javier Margas.

También figuraron nombres de la generación dorada como Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Eduardo Vargas, Claudio Bravo, Jean Beausejour y Alexis Sanchez.

Por lo que ahora resta conocer cuándo será el debut de Osorio, ya que el Crystal necesita remontar posiciones en la tabla de la Premier y además competirá en Europa League, EFL y FA Cup.

Jorge Robledo (Barnsley y Newcastle) .

(Barnsley y Newcastle) Eduardo Robledo (Barnsley, Newcastle y Notts County) .

(Barnsley, Newcastle y Notts County) Dante Poli (Manchester United).

(Manchester United). Javier Margas (West Ham United).

(West Ham United). Clarence Acuña (Newcastle).

(Newcastle). Mark González (Liverpool).

(Liverpool). Carlos Villanueva (Blackburn Rovers).

(Blackburn Rovers). Luis Jiménez (West Ham United).

(West Ham United). Jean Beausejour (Birmingham City).

(Birmingham City). Gonzalo Jara (West Bromwich Albion y Brighton).

(West Bromwich Albion y Brighton). David Pizarro (Manchester City).

(Manchester City). Ángelo Henríquez (Manchester United y Wigan Athletic).

(Manchester United y Wigan Athletic). Gary Medel (Cardiff City).

(Cardiff City). Eduardo Vargas (Queens Park Rangers).

Eduardo Vargas también tuvo su paso por la Premier League (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)

Mauricio Isla (Queens Park Rangers).

(Queens Park Rangers). Claudio Bravo (Manchester City).

(Manchester City). Alexis Sánchez (Arsenal y Manchester United).

Alexis Sánchez brilló en el Arsenal (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)