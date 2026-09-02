El histórico campeón de la Libertadores 1991 será homenajeado ante Deportes Concepción y tendrá una actividad especial con los hinchas.

Una de las figuras más importantes de la historia de Colo Colo tendrá un esperado regreso al Estadio Monumental. Mirko Jozić, entrenador campeón de la Copa Libertadores de 1991, recibirá un homenaje oficial durante septiembre.

La ceremonia se realizará el próximo 13 de septiembre, en el marco del partido entre Colo Colo y Deportes Concepción, encuentro que se disputará en el recinto de Macul.

La actividad es impulsada por el Club Social y Deportivo Colo-Colo, institución que está detrás del regreso del histórico técnico croata a Chile después de más de 20 años de ausencia.

Mirko por se reencontrará con el pueblo colocolino en el Monumental.

Mirko Jozić volverá a recibir el cariño de Colo Colo

El presidente del CSD Colo-Colo, Edmundo Valladares, confirmó la realización del homenaje y adelantó lo que significará volver a tener al entrenador en el Monumental.

“Estamos muy contentos de confirmar que nuestro querido Mirko Jozić recibirá un homenaje en el Estadio Monumental el 13 de septiembre frente a Concepción, para así recibir todo el cariño del pueblo colocolino después de tantos años de ausencia”, señaló.

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Sin embargo, esa no será la única actividad que tendrá el histórico entrenador durante su visita al país.

La agenda comenzará el 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, donde Jozić protagonizará una bienvenida organizada por el propio Club Social y Deportivo.

En aquella jornada se realizará una entrevista en profundidad en la que podrá recordar junto a los hinchas la inolvidable campaña que terminó con Colo Colo levantando la Copa Libertadores de 1991, el mayor logro internacional en la historia del club.

De esta manera, septiembre tendrá un fuerte componente emotivo para los albos, que podrán reencontrarse después de más de dos décadas con uno de los entrenadores que dejó una huella imborrable en el Cacique.

En resumen…