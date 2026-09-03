El delantero paraguayo-chileno anotó el gol de la victoria Pirata ante Universidad de Concepción, pero asumió que el Cacique ya está prácticamente consagrado por la amplia ventaja que sacó en la tabla. Pero sabe que hay desafíos importantes y los quiere ganar todos.

Coquimbo Unido había hecho una fortaleza en su casa durante la Liga de Primera 2025 que ganó, pero en la de este año, sufrió varios traspiés que le impidieron seguir el tranco de Colo Colo. El Cacique parece destinado a campeonar varias fechas antes del final.

Es más, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz amenaza seriamente el récord de 75 puntos que anotó el elenco Pirata liderado por Esteban González. De todas maneras, en los aurinegros por fin volvieron a ganar en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fue luego de 109 días. Y ocurrió gracias a un postrero gol de cabeza de Luis Riveros. El paraguayo-chileno firmó de cabeza el tanto de la victoria ante la Universidad de Concepción. “Se vio el esfuerzo que hizo todo el equipo. Me quedo siempre con el esfuerzo grupal”, dijo el autor del gol en TNT Sports.

Así festejó Coquimbo Unido el gol de Luis Riveros ante el Campanil. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“También estoy muy contento de marcar, no podíamos perder tantos puntos de local. Y nos hicimos fuertes en un partido atrasado. Ojalá de acá empecemos para arriba de vuelta”, manifestó Riveros en esa entrevista que le concedió a la periodista Rocío Barraza.

Aunque el exjugador de Audax Italiano tiene claro que el torneo está definido. Pero hay desafíos que afrontar. “Se sabe que Colo Colo ya se alejó, tenemos una final pendiente y un lindo grupo”, afirmó Riveros. Se refiere al duelo decisivo por la Copa de la Liga frente a O’Higgins de Rancagua.

Luis Riveros en acción frente a Colo Colo, aguanta la marca de Joaquín Sosa. (Cristian Silva Guzman/Photosport).

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Coquimbo Unido sabe que Colo Colo pelea prácticamente en otra liga, pero que todavía hay mucho que definir en el desenlace del certamen. Para Luis Riveros, el duelo ante el Campanil fue muy especial. “A la U de Conce le tengo un cariño enorme, siempre lo he seguido”, afirmó el exjugador del cuadro estudiantil penquista.

“El arquero estaba empezando en cadetes cuando yo estaba ahí. Él y el segundo arquero. El club me abrió las puertas del profesionalismo, siempre estaré eternamente agradecido. Y he dicho siempre que soy un hincha más de los Foreros”, manifestó Riveros.

Este gol de Luis Riveros fue especial por el rival de turno. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Se refería a José Tomás Sanhueza, quien reemplazó al suspendido Jorge Broun. Y también al suplente de esta jornada, Diego Matamala. Riveros también aprovechó la señal de TNT Sports para enviar un afectuoso abrazo a la distancia para seres queridos muy importantes.

“Un saludo y feliz cumpleaños a mi mamá. No podré pasarlo con ella, pero le mando un fuerte abrazo. A mi familia, a mi esposa y mis dos hijas”, cerró Luis Riveros tras esta nueva victoria que logró el cuadro dirigido por Hernán Caputto en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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