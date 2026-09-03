El rápido extremo derecho de los aurinegros quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y se suma a una temprana lesión que sufrió el actual campeón chileno ante Universidad de Concepción. Ninguno estará ante el Bulla.

Cristián Zavala fue titular en un partido pendiente de Coquimbo Unido justo antes de jugar frente a la U de Chile. El rapidísimo atacante fue titular en la victoria ante Universidad de Concepción, pero de todas maneras le entregó una mala noticia a Hernán Caputto.

El puentealtino llegó a su quinta tarjeta amarilla y no podrá formar parte de la visita del Barbón al Romántico Viajero en la fecha 22 de la Liga de Primera. De todas maneras a Caputto le quedó un sabor dulce por volver a ganar en casa después de 109 días.

“Me gustó la forma. Creo que en grandes partes sometimos al rival, quedamos en su campo todo el tiempo. Pero son los riesgos que se corren contra jugadores bravísimos como Cecilio (Waterman) y (Rogelio) Funes Mori. Era duro”, manifestó el DT.

Hernán Caputto quedó contento por volver a ganar con Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Tiene razón, pues apenas iniciado el encuentro tuvo que mover sus fichas por la lesión de Elvis Hernández, quien sufrió un problema muscular tras luchar un balón con el panameño Waterman. “Tuvimos un golpe sicológico duro por esa pérdida muy pronto en el partido”, reconoció Caputto.

Elvis Hernández salió así tras sentir un pinchazo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Eso sin duda lleva a rearmar cosas y forzar cambios. Lukas (Soza) es un soldado, cuando entra cumple y más. El equipo puso pundonor, corazón y humildad. Estuvo a la altura. Los tres puntos llevan más optimismo para trabajar”, agregó el estratego para felicitar al habitual lateral derecho, quien reemplazó a Hernández.

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Caputto repasa la baja de Zavala y otra ausencia de Coquimbo Unido vs U de Chile

Así las cosas, es un hecho que ni Cristián Zavala ni Elvis Hernández serán parte de la delegación de Coquimbo Unido para medirse a la U de Chile en el Estadio Nacional este sábado 5 de septiembre. Algo que Hernán Caputto asumió sin más. Sabe que es parte del juego.

“Zavala no va a poder estar, está suspendido. Elvis tiene una lesión. Hay jugadores que, siempre digo esto, reemplazarlos es muy difícil. No hay jugadores ni personas iguales”, expuso Caputto sobre este par de ausencias. Sobre todo la del exdelantero de Colo Colo.

Cristián Zavala celebró junto al Mono Sánchez, más allá de la amarilla que le costó una suspensión. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Aunque prefiere encontrar la oportunidad precisa para otro futbolista. “Pero hay características parecidas y hay que intentar verlas. Cristián hizo un gran partido, Elvis ha hecho mucho esfuerzo este último tiempo. Hay un gran desgaste, pero es normal”, aseguró el otrora golero de Huachipato y Universidad de Chile, donde también fue entrenador.

“Han pasado cosas y las asumimos. Cuando uno quiere luchar al máximo lleva a desgaste lógico del plantel. Es lo que asumimos con hidalguía, caballerosidad, personalidad y carácter”, sentenció Caputto, quien se hizo cargo del Pirata tras haber dirigido a Deportes Copiapó en la campaña 2025.

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