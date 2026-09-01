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Liga de Primera

¿Contra Colo Colo sin público? Los castigos que arriesga Coquimbo tras ataque a arquero de Huachipato

Christian Bravo fue víctima de los hechos de violencia en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y el pirata podría estar hasta cinco partidos sin sus hinchas.

Por Felipe Pavez Farías

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Coquimbo podría terminar el año jugando a puertas cerradas
© photosportCoquimbo podría terminar el año jugando a puertas cerradas

Coquimbo Unido enfrenta un complejo momento en la temporada 2026. Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el elenco pirata no ha podido encontrar la regularidad que lo hizo destacar en el primer semestre. Para peor, en el encuentro ante Huachipato se lanzaron bombas de estruendo y lesionaron al portero Christian Bravo.

El guardameta acerero sacó la peor parte al ser impactado por cuatro de estos artefactos. Lo que provocó la suspensión del partido y recién el lunes pudo viajar para reencontrarse con sus compañeros en Talcahuano. 

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Así las cosas, desde la ANFP se planea jugar los últimos 21 minutos que quedaron pendientes. Por lo que ahora se busca la fórmula para acomodar el calendario.

Sin embargo, esto no exculpará a Coquimbo de las sanciones que se vienen por lo ocurrido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Lo que podría implicar terminar el año sin público de local y millonarias sanciones.

El castigo que arriesga Coquimbo Unido: terminar el año sin público

Según indica el Diario El Día, la primera sanción es que este miércoles en el partido pendiente entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, se jugará sin público. 

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Ahora según indica el artículo 66° del Código de Procedimientos y Penalidades, por hechos gravísimos y negligencia en la organización, se arriesga hasta cinco partidos sin hinchas. De esta forma el próximo 11 de octubre, cuando reciba a Colo Colo sería a puertas cerradas. 

Esto también se aplicaría en los encuentros contra Calera, Everton y Limache. Además se contempla una multa equivalente a 500 UF, lo que bordea los 20 millones de pesos. 

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