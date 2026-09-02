Representa a dinastía del fútbol chileno, jugó en Palmeiras y hoy brilla en Perú: “Acerté con esta decisión”

Francisco Arancibia hoy es genio y figura en el Real Garcilaso y lidera el campeonato de la Liga 1 de Perú.

Una de las dinastías más importantes del fútbol chileno sigue más firme que nunca. Esto porque Francisco Arancibia retomó su gran nivel y hoy es genio y figura en la Liga 1 de Perú.

El hijo de Leopoldo Arancibia, y el último de la fábrica de los Arancibia, tuvo que dar la vuelta larga para encontrar su lugar en el planeta fútbol.

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Su rápida irrupción en O’Higgins, lo llevó al Palmeiras donde vivió una de las experiencias más importantes en su carrera.

“En verdad nunca pertenecí a Palmeiras porque llegué a la sub 20. Pero empecé a jugar ahí y anduve bien”, contó al programa L1 Radio.

“Estuve en primera, pero era un equipazo. Entrar ahí era muy difícil. Tenía de compañeros a Ze Roberto, Gabriel Jesús, Dudu, y Pablo Mouche. Era un equipazo”, recordó el hábil zurdo que sumó en su historial la Copa de Brasil y el Brasileirao.

Pero tras su aventura por el país de la zamba tuvo que volver a Chile. En su retorno pasó otra vez por O’Higgins, U de Chile, Cobreloa y Universidad Católica. Pero los rendimientos ni el trato fue el esperado. Lo que provocó una importante toma de decisiones que lo llevó a dejar el país.

Francisco Arancibia dejó la UC y ahora brilla en el fútbol peruano

El nuevo rumbo De Francisco Arancibia: genio y figura en el Perú

Pero como reza el dicho cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y así fue como Francisco Arancibia recibió una nueva chance en el fútbol peruano de la mano del Deportivo Garcilaso.

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“No estaba en un gran momento ni futbolístico ni sicológico. Salió está oportunidad en el fútbol peruano y la vi con muy buenos ojos. Y creo que acerté”, confesó el rápido delantero.

En 2025 tuvo su primera campaña y se tuvo que adaptar a los 3.362 metros de altura del Estadio Inca. En total disputó 9 partidos y marcó un gol. Ahora en el 2026 ya lleva 21 encuentros y seis goles, y es pieza fundamental en el ataque.

Buen nivel del delantero que hasta despertó el interés de los grandes de Perú como Sporting Cristal. “No se dio porqué esto es fútbol. Tuvimos conversaciones también con equipos de afuera de Perú. Me quedé y se lo manifesté al club”, confesó.

Ahora el delantero nacional se mentaliza en su campaña con el Deportivo Garcilaso donde marchan primeros en la Liga 1 de Perú con 16 puntos en siete fechas ya disputadas. Por lo que crece la ilusión de sumar una nueva estrella a su historial y porqué no, recibir un nuevo llamado para la selección.