El ex capitán de Colo Colo le puso el pecho a las balas a la derrota del Alianza Lima, donde un ex U de Chile fue clave en el gol del Garcilaso.

Esteban Pavez sigue como un pilar del Alianza Lima en Perú, donde pese a la derrota por 1-0 ante Real Garcilaso, se llevó los aplausos de su hinchada. Y no solo por su nivel, sino que también por sus declaraciones.

El ex Colo Colo le puso el pecho a las balas a la caída blanquiazul y enterró la polémica por el gol visitante, con un discutido penal. Ahí apeló a Francisco Arancibia, el otro chileno que estuvo en cancha y que brilló en el club rival.

“Estoy caliente con el partido. Sabíamos que el gol de ellos iba a llegar por el lado de Arancibia. Por supuesto que fue penal. No estuvimos finos arriba. Perdimos el primer partido de local y eso calienta”, partió diciendo el ex capitán albo.

Peruanos se rinden ante Esteban Pavez

Esteban Pavez le puso el pecho a las balas tras la caída de Alianza Lima 1-0 frente al Garcilaso, donde brilló Francisco Arancibia. El volante ex Colo Colo se ganó los aplausos de su hinchada por salir a poner la cara en un mal momento del club.

Foto: Instagram Esteban Pavez.

“Sabíamos cómo jugaban ellos y eso es lo que más me calienta. Sabíamos que la fórmula de ellos para hacer un gol era por el lado de Arancibia. Fue penal, nada que hacer. Obviamente que eso nos calienta, porque la semana trabajamos eso”, lanzó.

Por su parte, en las redes sociales de Alianza Lima los hinchas elogiaron a Pavez con comentario como el de la cuenta @YoIntegrador “a este chileno dámelo siempre en el equipo. El único que tiene carácter para que pueda revertirse esto”.

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Por su parte, @jose.vasquez19 pidió que “ojalá todos jugaran con la misma intensidad del chileno”. Finalmente, la cuenta @josebcocinero tecleó diciendo “aprendan Paolo Guerrero y Luis Advíncula, así se juega, con huevos como el chileno”.

El resumen del partido: