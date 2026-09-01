Un director de Blanco y Negro fue denunciado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por las sanciones que recibió Correa en junio pasado.

Colo Colo debe salir este martes otra vez en defensa de Javier Correa luego de la denuncia de Universidad de Chile al Tribunal de Disciplina de la ANFP. Los gestos del argentino tras el Superclásico 200 serán puestos a juicio y podrían generarle un nuevo castigo en este 2026.

Para quienes lo hayan olvidado, el trasandino viene de cumplir con tres fechas de sanción sus dichos contra el arbitraje de Nicolás Gamboa en la Copa de la Liga. Aunque ojo, que por este hecho el jugador no es el único que puede cumplir con un castigo en el club.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, los integrantes de la Primera Sala denunciaron a Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro, por sus declaraciones luego de la primera sanción que recibió Correa.

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El otro castigado que puede tener Colo Colo

Esta denuncia se da por una infracción grave al Código de Ética de Dirigentes del Fútbol Profesional. Por lo mismo, solicitaron al Tribunal de Honor que se le aplique al dirigente “la sanción más alta que resulte jurídicamente conforme” a la normativa.

¿Pero qué fue lo que dijo Monckeberg? Pues el 23 de junio publicó en su cuenta de Twitter que “lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen cuatro fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”.

El mensaje por el que Nicolás Monckeberg podría ser sancionado en Colo Colo. | Foto: Captura.

Además, luego agregó que “el problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”.

Por estos mensajes se le acusa al dirigente albo de injuriar a autoridades de la ANFP o integrantes de sus cuerpos colegiados en actuaciones relacionadas con sus cargos. De acuerdo con el Código de Ética, el castigo podría ir desde seis meses hasta dos años.

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En síntesis