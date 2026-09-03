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Copa Chile

Copa Chile tiene programación completa para los octavos de final: Fechas y horarios

La ANFP dio a conocer cuándo y dónde se disputarán la ronda de los 16 mejores equipos del certamen, que entrega media plaza para definir un cupo a Copa Libertadores.

Por Alfonso Zúñiga

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Copa Chile tiene confirmada programación de los octavos de final.
© PhotosportCopa Chile tiene confirmada programación de los octavos de final.

En la próxima fecha FIFA y con posterioridad a las Fiestas Patrias, se disputarán los octavos de final de la Copa Chile 2026, luego que desde la ANFP confirmaran la programación oficial de los ocho enfrentamientos que se jugarán de esta fase.

Desde temprano en esta jornada se conoció cuándo se disputarán los encuentros entre Colo Colo y Audax Italiano, con el duelo de ida el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en estadio por confirmar, y la vuelta el viernes 25 a las 20:00 horas en el Monumental.

Los encuentros que abren las series de Copa Chile se disputarán entre el martes 22 y jueves 24 de septiembre; mientras que las revanchas serán del viernes 25 al sábado 27, con sólo una excepción, el duelo entre Coquimbo Unido y Cobreloa que recién se jugará el miércoles 7 de octubre.

Colo Colo ya tiene fecha para la Copa Chile: ANFP confirma cuándo jugará ante Audax Italiano

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Colo Colo ya tiene fecha para la Copa Chile: ANFP confirma cuándo jugará ante Audax Italiano

¿Cuándo se juegan los octavos de final en Copa Chile?

IDA

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes Puerto Montt vs. Ñublense / 18:00 horas / Estadio Chinquihue
  • Cobreloa vs. Coquimbo Unido / 20:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama
  • Audax Italiano vs. Colo Colo / 20:30 horas / Estadio por confirmar

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

  • Curicó Unido vs. Deportes Concepción / 18:00 horas / Estadio Bicentenario La Granja
  • Deportes Iquique vs. Antofagasta / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica / 20:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

  • O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz / 18:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua
  • Everton vs. Universidad de Chile / 20:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

REVANCHA

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

  • Colo Colo vs. Audax Italiano / 20:00 horas / Estadio Monumental

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera / 17:30 horas / Claro Arena
  • Ñublense vs. Puerto Montt / 20:00 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

  • Antofagasta vs. Iquique / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
  • Universidad de Chile vs. Everton / 17:30 horas / Estadio Nacional
  • Santa Cruz vs. O’Higgins / 20:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa / 20:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
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