Gary Medel es uno de los jugadores más queridos de la Generación Dorada, por lo que su historia será retratada en un documental.

HBO Max anuncia un nuevo documental centrado en la vida y carrera de Gary Medel, uno de los futbolistas chilenos más destacados de las últimas décadas e ídolo de la histórica Generación Dorada.

El trabajo audiovisual comenzó hace unas semanas en algunos de los lugares que han marcado la trayectoria del “Pitbull”, incluyendo su barrio de la infancia y Universidad Católica, club que lo vio nacer en el fútbol profesional y donde hoy es referente del plantel 2026.

El repaso a la carrera de Gary

El documental incluirá testimonios de Medel, familiares, amigos, compañeros y exfutbolistas, que fueron parte importante en la carrera del oriundo de Conchalí.

Recorrerá sus orígenes, su debut en la UC, su salto al fútbol internacional y los años de gloria con la Selección Chilena, que conquistó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

Gary Medel tendrá su historia en la TV

Estos torneos obtenidos con la Roja son los únicos títulos que Gary Medel tiene en su carrera. A pesar de haber estado en grandes clubes como Boca, Sevilla o Inter de Milán, no logró ganar trofeos en esas escuadras.

Con una mirada íntima y contemporánea, la producción profundizará en las complejidades, desafíos y alegrías que han acompañado la carrera de Medel.

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Se pondrá el foco en el sacrificio, la resiliencia, la familia y el carácter que lo convirtieron en una figura clave del fútbol chileno, siendo muy querido por hinchas de todos los equipos nacionales.

El rodaje con la historia del Pitbull ya se inició y su estreno será en exclusivo por HBO Max.