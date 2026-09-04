Si el meta argentino es titular este viernes ante Deportes Temuco, superará el registro propiedad de Raúl Coloma que data de 1974.

Este viernes se abre la jornada 24 de la Primera B con un duelo clave por la permanencia, donde Rangers recibirá en el Estadio Fiscal de Talca a Deportes Temuco, donde en el local se espera la presencia del arquero argentino Cristian Campestrini.

Si el oriundo de San Nicolás de los Arroyos ingresa como titular en este encuentro, con un minuto en el campo de juego se convertirá oficialmente en el jugador más longevo en la historia del fútbol chileno, pues lo hará con 46 años y 80 días.

Campestrini superará de esta forma la marca que dejó en los libros dorados de nuestro balompié otro arquero como Raúl Coloma, que el 22 de septiembre de 1974 en el duelo donde Ferroviarios venció por 2-1 a Deportes Linares, entró a la cancha con 46 años y 75 días.

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Campestrini: el nuevo “Highlander” del fútbol chileno

Ad portas de romper este registro, el guardameta de Rangers conversó con La Tercera donde reconoció que “es un paso muy lindo para mi carrera y lo vivo con mucha felicidad. Todo esto es una caricia al esfuerzo que uno hace día a día”.

Al preguntarle a Campestrini la receta para seguir jugando a su edad, respondió que “yo soy un apasionado de esta profesión. Cada día me levanto con muchísimas ganas de poder mejorar, de tirarme en el pasto para seguir aprendiendo de esto que tanto amo y que tantos momentos lindos me regaló”.

Surgido en la cantera de Rosario Central, el portero llegó a nuestro país el 2019 a Everton, para luego regresar en 2022 y mantenerse hasta ahora, donde tuvo pasos por Barnechea, Deportes Limache, Universidad de Concepción y hoy en los rojinegros.

¿Cuándo se juega este cotejo?

En el comienzo de la jornada 24 en Primera B, Rangers de Cristian Campestrini recibirá a Deportes Temuco en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca, este viernes 4 de septiembre a partir de las 18:00 horas.

En síntesis