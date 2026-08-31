En un comunicado, la escuadra de Talcahuano reveló que el arquero ya toma rumbo a Concepción para continuar con su recuperación, desconociéndose si podrá estar ante Colo Colo.

Buenas noticias entrega Huachipato sobre la situación de salud de su arquero Christian Bravo, quien fue víctima de agresión por parte de los hinchas de Coquimbo Unido que le lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendo, que provocaron la suspensión del juego.

Luego del incidente que paralizó el encuentro en el “Francisco Sánchez Rumoroso”, al meta de 20 años se le trasladó hasta el Hospital San Pablo de esa ciudad y se mantuvo en observación la noche del domingo, para que este lunes se sometiera a exámenes médicos.

Desde Huachipato informaron mediante un comunicado oficial que Bravo “se encuentra en buen estado de salud” posterior a las evaluaciones y que finalmente este lunes se le dio el alta médica que le permitirá regresar a la Región del Biobío.

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Huachipato informa de la situación de Christian Bravo

“El jugador fue dado de alta y de acuerdo a las indicaciones médicas, se encuentra en proceso de reposo. En el transcurso del día tomará el vuelo de regreso a Concepción donde continuará con su recuperación”, detalla la institución.

Sobre si Bravo podrá estar en el próximo encuentro de Huachipato, este domingo 6 de septiembre ante Colo Colo en Collao, desde el club advierten que “está en observación por parte del cuerpo médico, a la espera de poder retornar a la brevedad a la actividad”.

Así las cosas, dependerá de la evolución médica que muestre el arquero si es que estará disponible para el técnico Jaime García. En caso contrario, quien tomará su lugar este fin de semana será el mundialista Sub 20 Sebastián Mella.

Imagen: @huachipato

Los números del portero en 2026

Entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, Christian Bravo suma un total de 2.049 minutos en 24 encuentros, donde recibió 38 goles en contra y entregó su valla invicta en seis ocasiones. Además tiene dos tarjetas amarillas.

En síntesis