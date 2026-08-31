El DT de Huachipato aún no sabe qué ocurrirá con el partido suspendido frente a Coquimbo Unido, pero dejó una frase elocuente para graficar la trascendencia que tiene el cotejo ante los albos, cómodos líderes de la tabla.

Jaime García estaba feliz por el triunfo parcial de Huachipato, aunque no logró saborearlo por completo por la suspensión y ya palpita con el dulo frente a Colo Colo. Los Acereros le ganaban 1-0 a Coquimbo Unido con 21 minutos por jugar en el cronómetro.

Y el juez del encuentro, Nicolás Gamboa, determinó suspenderlo luego de las varias bombas de ruido que estallaron muy cerca del portero Christian Bravo, quien fue trasladado al centro asistencial más cercano al estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Ahora lo más importante es que Christian, un chico que comienza su carrera, esté bien”, manifestó García en una conversación con TNT Sports. De todas maneras, destacó varios aspectos del juego de su equipo, que vencía a los aurinegros gracias a un tanto del uruguayo Sergio Núñez.

Jaime García en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Nos toca volver en un viaje tan largo y ojalá nuestra gente pueda celebrar, más allá de los tres puntos. Pero por la forma que nos había costado encontrar. Queremos salir del infierno en que estamos. Volvimos a la seguridad, no nos hacían goles fáciles y eso me puso contento”, aseguró García.

Y añadió más palabras en esa conversación que tuvo con la periodista Rocío Barraza. “Siento que uno se debe a los hinchas, estoy acá al frente en las buenas y las malas. No voy a abandonar ni hacer fácil esto. Las personas que no abandonan son las que quieren a la institución”, dijo el DT nacido en Cartagena.

Jaime García está consciente de que su equipo viene de una racha pésima. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Hemos pasado momentos malísimos y duros, pero yo estoy acá. Respeto los insultos y todo lo que quieran referirse hacia mí, pero hay gente que siempre cree. Tenemos que estar en los momentos malos como el que estamos pasando. El hincha me ha hecho sentir su descontento”, reconoció García. Sabe que su equipo no gana hace ocho partidos. Más allá del 1-0 transitorio ante los aurinegros.

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Jaime García vibra con el duelo entre Huachipato vs Colo Colo: “Que el hincha siga apoyando”

Jaime García tiene clarísimo que el duelo siguiente de Huachipato en la Liga de Primera es Colo Colo. Será en condición de local, aunque en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Y no en el CAP. Sabe que hay varios fanáticos Acereros que respaldan su labor y al equipo.

“Hay muchos que están esperanzados por no volver a pasar por cosas así. Jugamos con Colo Colo, esperamos que sigan con nosotros. La hinchada nos ha apoyado siempre y contra ellos hagan sentir lo mismo que han hecho sentir siempre”, aseguró García en TNT Sports.

Jaime García y Fernando Ortiz tendrán otro enfrentamiento el fin de semana que se avecina. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

García está con mucha confianza en el futuro. Y ganas de sacudirse de la mala racha. “Uno nunca está conforme. Venimos del infierno. A veces hay que saberlo controlar. No por un partido debemos de dejar de corregir. Las críticas son parte del trabajo”, manifestó el otrora defensor central de Deportes Melipilla y San Antonio Unido.

“No me excuso por derrotas o triunfos. Esto no ha terminado, hay que seguir. Levantar al equipo, el momento pasa por algo netamente sicológico. Nada más”, cerró el Búfalo, que tiene una misión clara: derrotar al Cacique y encadenar algunos triunfos que hagan soñar al equipo con un cupo internacional.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el cómodo líder de la tabla en la Liga de Primera 2026, mientras Huachipato espera saber qué ocurrirá con el partido suspendido ante Coquimbo Unido. A falta de esa decisión, los Acereros tienen 24 puntos.