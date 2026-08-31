Los piratas en el ojo del huracán luego de los bombazos que mandaron al portero acerero a un hospital. En la ANFP tienen ahora la última palabra.

Coquimbo Unido en la polémica, luego de que delincuentes lanzaran bombas de estruendo a la cancha, las cuales mandaron a un centro asistencial al portero Christian Bravo. Cuando el pirata caía 1-0 ante Huachipato, el duelo fue suspendido.

Tras la suspensión del duelo en el segundo tiempo por parte del juez Nicolás Gamboa, rápidamente el club aurinegro puso el grito en el cielo. Junto con repudiar el hecho, avisó medidas contra los responsables.

“El club tomará todas las medidas necesarias para indentificar a los responsables, aplicar el correspondiente derecho de admisión y ejercer las acciones legales que correspondan”, informó el pirata.

Así se le viene la mano a Coquimbo con los castigos

Ahora el Tribunal de Disciplina de la ANFP tendrá la última palabra para definir una sanción a Coquimbo Unido, tras los incidentes en el Francisco Sánchez Rumoroso ante Huachipato. El club debe hacer sus descargos y posteriormente se sabrá el castigo.

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Entre las posibles opciones, el mazazo más grande es recibir cinco partidos a puertas cerradas, sin el apoyo de su gente en el puerto. Por otra parte, otra de las sanciones apunta a la billetera, con multas desde las 10 hasta las 500 UF.

En tanto, según los antecedentes en la ANFP, también se apunta al bloqueo de ingreso y RUT de los asistentes a dicho sector. Eso sí, todo apunta a que el castigo será mayor.

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Finalmente, una de la sanciones en que Coquimbo la sacaría barata es la prohibición solo a grupos puntuales al sector. Tal como ocurrió con U de Chile, se autorizaría ingreso exclusivo a mujeres, niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años.