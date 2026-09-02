La U todavía no se recompone de la partida del volante, asumiendo que será difícil encontrar un relevo fijo para esa posición.

El golpe de la salida de Lucas Assadi en Universidad de Chile todavía no logra recomponer al plantel, quienes vieron como se fue para reforzar al AIK del fútbol de Suecia.

Su partida ha coincidido con las dos derrotas que acumula la U, primero en el Superclásico ante Colo Colo, que la alejó del título, y luego ante la U de Conce, que la marginó de la lucha en el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Fue Fabián Hormazábal quien aceptó lo difícil que será encontrar alguien como Assadi para la zona de los volantes en la U, dejando tarea para las nuevas generaciones.

“Sabemos que el talento de Lucas será difícil de encontrar en el fútbol chileno, ojalá salga alguien como él en las inferiores, pero será difícil reemplazarlo con alguien con similitud en sus capacidades y talento”, explicó.

Agustín Arce ha sido probado por el lado de Assadi. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La U confía en levantarse tras la salida de Assadi

Universidad de Chile no ha podido encontrar un reemplazo al nivel de Lucas Assadi, lo que ha significado dos derrotas que han movido el piso en el Centro Deportivo Azul.

Pese a todo, fue Fabián Hormazábal quien asegura que tienen confianza en poder subir el nivel de juego, quizás con otras características, para devolver al camino del triunfo a la U.

“Tenemos compañeros preparados de la mejor manera para tener la oportunidad, pelear por un lugar de titular y creo que lo hacen de buena manera. En el sentido desde mi posición, Marcelo (Morales) siente más no tener a Lucas, pero él se prepara bien y el compañero que lo acompañe también lo hará bien”, finalizó.

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