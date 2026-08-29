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Fútbol Internacional

“Está hermosa… ¿Beautiful?”: el viral “espanglish” de Assadi al recibir su camiseta en AIK de Suecia

El ex U de Chile ya se probó la "10" y se hizo los exámenes médicos, en un video que sacó comentarios por la reacción del jugador.

Por Nelson Martinez

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Así fue el momento en que el ex U de Chile se empapó del ambiente sueco.
© AIKAsí fue el momento en que el ex U de Chile se empapó del ambiente sueco.

Lucas Assadi ya tuvo su primer recibimiento con el AIK se Suecia, su nuevo equipo tras un bullado fichaje en la semana del Superclásico en Chile. El mediapunta nacional recibió su nueva camiseta en un comentado video.

“Ohhh, está hermosaaa, ¿beatufiful?”, dijo en modo pregunta, para confirmar que estaba bien su palabra en inglés. El club escandinavo posteó con orgullo el momento y destacó la felicidad del ex U de Chile.

“La sonrisa que surge cuando sostienes por primera vez la camiseta más hermosa del mundo”, tecleó el elenco sueco. Posterior a eso, Lucas Assadi se hizo los exámenes y ya alista su debut en el equipo.

Video: Lucas Assadi recibe la “10”

En un esperado momento tras pujar su fichaje al extranjero, Lucas Assadi tuvo en sus manos la nueva camiseta del AIK que vestirá esta temporada. La felicidad del ex U de Chile destacó en la publicación del club, que le entregó la “10”.

Bien, aquí estamos haciéndonos unos exámenes y si Dios quiere y sale todo bien, entrenando”, dijo el chileno en el registro. Al arribar a Suecia, el nuevo jugador del AIK habló de todo sobre sus nuevos desafíos con el equipo.

Para el nacido en la U, “siento un gran orgullo y alegría por llegar a Suecia y fichar por el AIK. En cuanto supe del interés, y tras hablar con el entrenador, tuve la absoluta certeza de que este es el paso perfecto en mi carrera futbolística”.

Foto: AIK.

Foto: AIK.

“Estoy con muchas ganas de conocer a mis compañeros entrenar con ellos, soy un jugador muy comprometido con el club, con la hincha y que voy a dar todo de mí”, cerró.

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