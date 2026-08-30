Poco a poco Lucas Assadi comienza a adaptarse a su nuevo equipo: AIK Solna. Todavía sin la posibilidad de jugar, dijo presente en las tribunas en la victoria ante Hammarby IF.

El chileno llegó hace más de una semana a Estocolmo, la ciudad que inspiró a DJ Méndez. Allá, espera regularizar todo el tema burocrático para poder estar pronto donde más le gusta, que es en el terreno de juego. Por mientras, disfruta como un hincha más.

Assadi vio la victoria en el clásico

A diferencia de la mayoría de las ligas en Europa, el fútbol de Suecia se juega de forma anual, así como lo hacen las competiciones en Sudamérica. De hecho, su calendario es solo de abril a noviembre. ¿Por qué? Por el clima que golpea a tierra escandinava entre diciembre y marzo, como las intensas nevadas, las temperaturas bajo cero y poca luz diurna en ese periodo. Así es la vida en el Círculo Polar Ártico.

Lo cierto es que el arribo de Lucas Assadi a AIK Solna se da en medio de la temporada, con el campeonato sueco con más de la mitad de los partidos jugados. Por esta razón era la urgencia del equipo europeo de el que futbolista viajara rápido.

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Mientras Assadi espera las autorizaciones respectivas, su nuevo club enfrentó a Hammarby IF, en lo que es el clásico de Estocolmo. Con cerca de 50.000 personas en el Strawberry Arena, el equipo del chileno se impuso por 3-2 y celebró una importante victoria.

Lucas Assadi estuvo presente en las tribunas. De hecho, hasta subió una imagen con el lindo ambiente en el estadio a sus redes sociales. “Vamos”, escribió en una historia de Instagram, junto a un corazón negro y amarillo, sus nuevos colores en tierra escandinava.

Imagen: Instagram

Con el triunfo, AIK Solna quedó en el 5° lugar con 31 puntos, aunque igualado en unidades con el 4° y 3°. Se encuentran a 11 puntos del líder Sirius. El próximo encuentro del equipo de Lucas Assadi será ante Malmo, el 7 de septiembre en condición de visita. Para ese duelo esperan ya poder contar con el chileno en cancha.