El equipo de la ciudad de los Beatles se quedó con uno de los mejores jugadores del planeta.

Liverpool no ha iniciado de buena manera su temporada y como a los clubes ingleses les gusta gasta, decidieron comprar a una estrella de PSG por 145 millones de euros.

Andoni Iraola llegó en esta campaña para reemplazar a Arne Slot, con lo cual la ciudad de los Beatles está atenta a cómo lo hace el español en la banca de Anfield Road. Ahora la presión sube por la importante inversión realizada en un francés.

Liverpool rompe el mercado

En la mayoría de las principales ligas de Europa, el libro de pases cierra entre este lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre. En Liverpool no querían quedarse con las ganas de realizar un fichaje más y lo hicieron con bastante estilo.

Los Reds decidieron dejar lo mejor para el final, haciendo el traspaso más caro de este mercado. Contrataron a Bradley Barcola por 125 millones de euros, pero con variables que elevan este negocio a 145 millones de euros según la BBC.

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De esta manera, el francés deja a PSG luego de tres temporadas, 152 partidos, 39 goles y 37 asistencias. Con su selección fue clave en la última Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde disputó 8 encuentros y anotó en 3 oportunidades, con lo cual demuestra su valía de estrella.

“Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool. Estoy muy feliz. Ha sido un proceso largo, pero hoy realmente estoy feliz de poder jugar para el Liverpool y todo lo que quiero es estar en la cancha y poder jugar”, indicó Barcola a la web oficial de Liverpool.

“Espero lograr cosas muy grandes. Primero que nada, ganar la Premier League; es uno de los sueños más grandes de mi vida. Es hacer eso y quedarme en este equipo a largo plazo, por eso firmé un contrato largo, y espero poder lograrlo“, cerró el jugador de 23 años.